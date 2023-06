La CEV i Levante-EMV aborden els reptes i les oportunitats de la IA en les empreses

Ja no és només el futur, sinó també el present. Està en boca de tots, i amb raó. La intel·ligència artificial ha arribat per a quedar-se amb nosaltres i ser cada vegada més protagonista en les nostres vides. Per a desgranar què és el que ens trobarem i com poden les empreses aprofitar al màxim el seu potencial —i reduir-ne els perills—, Levante-EMV i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han organitzat per a dimarts que ve, 4 de juliol, la jornada “Intel·ligència artificial. Oportunitats i desafiaments per a les empreses de la Comunitat Valenciana”.

La cita començarà a les 9.45 hores i tindrà lloc a l’Auditori de la CEV, al carrer Hernán Cortés, 4, de València. L’obertura serà a càrrec del president de la CEV, Salvador Navarro, i, tot seguit, prendrà la paraula Juan Manuel Corbacho, catedràtic de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial de la Universitat de Salamanca i director del Grup d’Investigació BISITE, que oferirà una ponència amb el títol “Context general i tendències globals de l’aplicació de l’AI en l’empresa”. A continuació se celebrarà la taula debat “Intel·ligència Artificial en l’empresa: el poder de la dada”. Moderada per la directora de Relacions Institucionals de Prensa Ibérica a València, Silvia Tomás, hi participaran Ángel Alberich-Bayarri (CEO de Quibim), per a tractar la IA aplicada a la salut; Marcos Rozas (director de Transformació Digital en Grupo Gimeno), per a abordar la IA aplicada a la gestió de l’aigua; i Marta Lleó (responsable del programa de fidelitat Mundo Consum), que tractarà la IA aplicada a supermercats. Una segona taula debat tindrà com a eix les amenaces i oportunitats de la IA en la competitivitat i el creixement socioeconòmic de la Comunitat Valenciana. Hi prendran la paraula Andrés Pedreño, catedràtic d’Economia Aplicada i cofundador i president no executiu d’IT&IS i president de 1millionBot; Nuria Oliver, doctora en IA pel MIT, a més de cofundadora i vicepresidenta de la Fundació Ellis; i Vicente Botti, director de l’Institut Universitari Valencià d’Investigació en IA (VRAIN) i de la Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence (valgrAI). La taula serà moderada per José Rosell, president de la Comissió de Societat Digital de la CEV. Per a tancar la jornada, Miguel Jiménez, fundador i CEO d’FFWD-Futures Intelligence and Strategic Foresight, oferirà la ponència “Navegant la incertesa en temps d’intel·ligència artificial”.