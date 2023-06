Rodríguez: “No hi ha res pensat en la Diputació. L’única línia roja és Vox”

“Partit a partit”. Jorge Rodríguez parafraseja el Cholo Simeone davant de la notícia que la seua formació política, Ens Uneix, pot ser també decisiva per a decantar cap a l’esquerra o la dreta el control de la Federació Valenciana de Municipis, un organisme que funciona com a altaveu dels ajuntaments.

Encara que la seua posició de força cotitza a l’alça i tots els focus es posen sobre ell, Rodríguez es mostra tranquil. Els plans es mantenen impertorbables. Com l’entrenador de l’Atlètic, l’alcalde d’Ontinyent està al timó d’un equip modest que aspira en gran. Un partit municipalista que pot permetre’s posposar una setmana les negociacions per a formar govern en la Diputació de València amb la idea d’agafar aire i confeccionar un llistat d’inversions ineludibles a la Vall d’Albaida que el futur executiu de la corporació provincial haurà de materialitzar en aquest mandat a canvi del vot de la seua diputada en la investidura.

“Ara estem amb la Diputació. Després ja vindrà la Federació de Municipis i la Mancomunitat de la Vall d’Albaida (on Ens Uneix també té la clau del govern)”, assenyala Rodríguez a Levante-EMV. “En els tres casos partim que no tenim res preconcebut, sobre la base del que ens vagen oferint i el que ens genere confiança. Després ho posarem tot en la balança i decidirem”, insisteix l’alcalde d’Ontinyent.

“La Vall d’Albaida ha patit molts anys de deficiència financera i el Botànic no ha pal·liat les mancances del transport”

Sobre possibles vetos o condicionants i sobre fins a quin punt les persones que configuren els grups del PP i el PSPV en la Diputació poden ser un problema per a arribar a acords (per les posicions que han mantingut en el passat, com és el cas de Rocío Gil), Jorge Rodríguez es mostra categòric: “L’única línia roja per a nosaltres és Vox”, assegura. “No hi haurà cap pacte que incloga la ultradreta”, recalca, per si encara no havia quedat clar, l’expresident de la Diputació.

A penes queden 15 dies perquè s’òbriga el termini de constitució de la nova Diputació, però Ens Uneix no té pressa ni interés per precipitar-se. El seu comandant en cap aclareix que la decisió de refredar les negociacions i de donar-se uns dies per a madurar una sèrie de propostes no és un mer capritx propi de qui sap que té la paella pel mànec. “No és per fer-nos els interessants, sinó que no tenia molt de sentit asseure’ns sense un document treballat per part nostra”, aprofundeix Rodríguez.

Rodríguez recalca que, fins ara, les “sensacions són bones” i que l’ambient de les converses tant amb el PP com amb el PSPV i Compromís “ha sigut positiu”

Les primeres reunions amb els equips negociadors del PP, el PSPV i Compromís han sigut una manera de mesurar “percepcions”, una primera presa de contacte abans d’entrar en el moll de l’assumpte, que no és una altra cosa que els compromisos concrets amb la comarca que va veure nàixer Ens Uneix en 2019. “La Vall ha patit molts anys de deficiència financera en moltes coses. El paradigma d’això és l’aïllament: estem lluny de València i hi ha una manca en matèria de transport que no s’ha pal·liat amb el Botànic”, observa (amb un xicotet dard al PSPV) l’alcalde d’Ontinyent, que assegura que la formació que lidera ha compartit aquestes mateixes impressions amb els alcaldes de la comarca.

Una Diputació “útil”

En qualsevol cas, Rodríguez recalca que fins ara les “sensacions són bones” i que l’ambient de les converses tant amb el PP com amb el PSPV i Compromís “ha sigut positiu”. “Ara estem centrats en la Diputació, en el sentit de veure què podem fer perquè siga més útil als alcaldes de la Vall d’Albaida”, emfatitza el dirigent.

Com va informar aquest diari ahir, les reunions sobre el futur de la corporació, que gestiona 600 milions d’euros de pressupost, es reprendran la setmana que ve. Ens Uneix, que vol exercir una posició rellevant i una vicepresidència en aquest futur govern, manté la incògnita sobre quin camí prendrà l’ens, si el de l’esquerra o el de la dreta.