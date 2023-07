Alcaraz s'exhibeix en la seua estrena en Wimbledon

Sense problemes i sense cap oposició. Carlos Alcaraz va debutar en Wimbledon amb contundència per a desfer-se del francés Jeremy Chardy per 6-0, 6-2 i 7-5 . El número 1 mundial no va tindre rival contra el veterà tenista francés, lluny de la seua millor forma, classificat en el lloc 542 mundial, que es va veure desbordat pel vendaval que li venia de l'altre costat de la xarxa.

En 22 minuts Alcaraz va tancar el primer set, sense cedir ni un joc. Chardy, nerviós i pressionat per jugar el que anunciava com el seu últim partit abans de penjar la raqueta, i fer-ho amb una certa dignitat davant el número 1 mundial, sabent que no estava precisament en forma, en una temporada en la qual només havia jugat quatre partits (3 derrotes), no va poder quasi ni pilotejar malgrat el suport de la seua família des de la llotja.

Set dobles faltes en 3 jocs

El francés, de 36 anys, va cedir els seus tres serveis amb 7 dobles faltes. Massa avantatge contra un Alcaraz que va entrar a la pista número 1 de Wimbledon, la segona central, amb les idees molt clares i no volia cap mena de sorpresa, imprimint des del primer punt un ritme de velocitat de bola i potència impossible de seguir per Chardy. El tenista murcià només va cometre un error no forçat abans de tancar la primera mànega amb un parell d'aces seguits.

La impotència del tenista francés va continuar cedint un altre servei per a començar la segona mànega i sense trobar cap manera de respondre a un Alcaraz que anava a la seua, sense cap compassió. Cada colp era un míssil que eixia disparat a un costat i a un altre de la pista . El ressò dels tirs se sentia encara més en la pista tancada per la pluja. Chardy aguantava el tipus com podia per a tancar el segon set en mitja hora i, això si, guanyat almenys dos jocs.

Juan Carlos Ferrero aplaudia tranquil des de la llotja l'exhibició d'Alcaraz, no sols pel seu joc, sinó per la concentració que el seu pupil mantenia en un partit amb massa diferència.

En herba qualsevol distracció esdevé un problema i, en el tercer set, Chardy, més solt i menys ansiós, el va posar en evidència per a aconseguir el seu primer break (2-4). Alcaraz no va permetre molt més. Va tornar a apujar el ritme per a fer el break en el següent joc i (4-4) i un altre més (6-5) per a tancar el partit amb un últim joc en blanc i amb un últim ace, en 1 hora i 55 minuts, 2 hores.

Alcaraz s'enfrontarà en segona ronda aquest dijous a un altre tenista francés, guanyador del partit que enfrontava Alexandre Muller (84 mundial) i Arthur Rinderknech (82), suspés temporalment per la pluja amb avantatge del primer per 7-6 (5) i 1-0.