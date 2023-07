El camp acumula cinc episodis extrems amb graníssol en només un mes

Les intenses tempestes de graníssol de dilluns van deixar una reguera de quantiosos danys en el camp, amb milers d’hectàrees afectades, que la Unió xifrava en 4.000, i l’Associació Valenciana d’Agricultors, en 20.000. Uns tres milions d’euros és el valor estimat de la producció perduda, en una concatenació de fins a cinc episodis extrems en tot just un mes. L’alerta meteorològica permanent per fenòmens extrems en la qual està instal·lada la Comunitat Valenciana des de maig va portar, ahir, les dues associacions agràries a reclamar a l’Administració que agilitze els peritatges i les ajudes.

En alguns dels camps va quedar afectat el 100 % de la collita, amb les comarques de la Costera, l’Horta, la Vall d’Albaida, la Serrania, el Camp de Túria, la Ribera Alta i la Ribera Baixa i l’Alt Palància com les més castigades. Les varietats més perjudicades, aquesta vegada, han sigut cítrics, caquis, ametles i oliveres, algunes de les quals van rebre sobre la seua pell fins a sis o set impactes, cosa que ha deixat el fruit severament tocat.

La virulència de la tempesta va sorprendre València i tota l’àrea metropolitana com ara Paterna, Manises, Burjassot, Quart de Poblet, així com Riba-roja del Túria o Loriguilla. Però les fortes precipitacions van ajudar a neutralitzar la pedra, evitant conseqüències encara més catastròfiques. Jérica, Navajas, Segorbe, Altura i Soneja van ser les zones més afectades de Castelló. En aquesta ocasió, les produccions més afectades van ser l’ametler, l’olivar, els cítrics i el caqui.

La veritat és que la capital va registrar, dilluns, la jornada més plujosa en un mes de juliol des del 25 de juliol de 1987, amb tres ferits lleus, carrers tallats per branques i avaries de semàfors sobretot per la pedra. A l’observatori de València o al de l’aeroport de Manises no hi ha cap registre de graníssol de tipus 4 (pedra de la grandària d’una anou o més gran), segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En total, es van comptabilitzar 34,4 litres per metre quadrat a València aquest dilluns, i és ja el dia de juliol amb més precipitació acumulada a la ciutat dels últims 36 anys. Només dos dies de juliol han registrat més precipitació a l’observatori de Vivers: els 25 de juliol de 1986 i 1987, amb 43,8 i 39 l/m², respectivament, amb dades des de 1938.

Més de 2.000 rajos

A més del graníssol, més de 2.000 raigs van impactar en diversos punts de la Comunitat Valenciana (1.309 a València, 705 a Castelló i 14 a Alacant). Per comarques, la majoria van descarregar a l’Alt Palància i en les valencianes de la Serrania, la Canal de Navarrés i el Camp de Túria. Els rècords de precipitació es van registrar a les localitats de Segorbe (37,4 l/m²), Almenara (37), Andilla (36,8), Jérica (33), Montanejos (32) i Casinos (31,6), seguides de València, segons les dades d’Aemet i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).