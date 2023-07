Belén Hoyo (PP) denuncia l’abandó de les platges de Sagunt

La candidata al Congrés per la província de València Belén Hoyo ha denunciat l’abandó de les platges de Sagunt i ha criticat que el Govern de Sánchez “no haja escoltat els veïns”.

Belén Hoyo ha fet aquestes declaracions després de visitar, dissabte, les platges d’Almardà, Corint i Malva-rosa, a Sagunt, al costat d’integrants del seu partit, com el diputat autonòmic i exalcalde de Sagunt, Alfredo Castelló, o la regidora Maribel Sáez. “La província de València té un litoral extraordinari i no podem permetre que la mala gestió l’arruïne”, ha assenyalat Hoyo. Sobre aquest tema, ha afirmat que aquestes tres platges “estan impracticables, abandonades, destruïdes, amb pegats per una gestió nefasta, amb brutícia, amb abocaments, pedres i escalons que impedeixen accedir-hi”.

La candidata al Congrés ha afirmat que es tracta d’un problema “que va més enllà de l’erosió. Això té a veure amb la mala gestió des del Govern de Sánchez”. Belén Hoyo ha criticat, així mateix, que la ministra Ribera “no haja tingut ni la delicadesa de visitar la zona per a comprovar en persona l’estat de les platges i la preocupació de les persones de la zona”, ha assenyalat.

Anar més enllà de les solucions provisionals

“Cal anar més enllà de les solucions provisionals. Les aportacions d’arena no són una solució a llarg termini. En el PP, apostem per una actuació global, en la qual vagen juntes les actuacions sobre el terreny, la seguretat jurídica de propietaris, la compatibilitat de la cura i el gaudi del medi ambient i d’activitats econòmiques”.

Belén Hoyo ha recordat que, el passat 3 de març, veïns de les platges d’Almardà, Corint i Malva-rosa es van concentrar enfront de la Direcció General de la Costa i la Mar a València per a denunciar l’“enorme regressió” que han patit aquests litorals i el seu “deplorable estat” i exigir “solucions d’emergència”.