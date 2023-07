Els exconsellers Gerardo Camps i Juste declaren en el judici de la Gürtel

El judici de la trama Gürtel valenciana que jutja l’expresident de la Generalitat Francisco Camps i vint-i-cinc persones més es reprén a partir de hui amb les declaracions dels testimonis dels acusats. Entre ells, primers espases de la política valenciana com Gerardo Camps, vicepresident de la Generalitat entre 2007 i 2011 i conseller d’Economia i Hisenda entre 2003 i 2011 en els governs de Francisco Camps, que és qui l’ha citat a declarar com a testimoni.

També hi compareixerà Belén Juste, l’exconsellera d’Indústria, Comerç i Innovació (2007-2009) i de Turisme (2009-2011), encara que, en aquest cas, citada per una altra de les processades. Altres testimonis convocats per Francisco Camps són Eusebio Monzó (exregidor de València i ex-alt càrrec del Consell) i Isabel Villalonga, funcionària de carrera i una de les seues fidels escuderes que ho ha sigut tot en la Generalitat, excepte consellera. I que ja té experiència com a testimoni, perquè va declarar en el judici de la peça de la Gürtel per Fitur, en la qual va acabar condemnada Milagrosa Martínez i deu persones més. Diversos tècnics de la Conselleria de Turisme van assenyalar Villalonga com a garant dels contractes que la justícia va considerar falsejats.

De fet, en la seua declaració com a testimoni el passat 20 de juny, Milagrosa Martínez va traure Camps d’un destret. “No vaig rebre instruccions per a declinar contractacions a determinades empreses”, va assegurar en la seua declaració per videoconferència des dels jutjats de Novelda.

Encara que va afegir: “Tot el que vaig fer, i es va signar, va ser amb el vistiplau de la sotssecretària, Isabel Villalonga i d’Ana Brusola, com no podia ser d’una altra manera”, va assegurar Martínez. Villalonga i Brusola van ser, durant anys, part del nucli dur de Francisco Camps i les ideòlogues de la reestructuració del segon escaló del Consell que va escometre l’expresident.

A qui el tribunal no ha acceptat citar a declarar és a la secretària de Camps en la Generalitat i com a expresident. “No pertoca, ja que no consta com a interessada ni en l’escrit de defensa ni en les qüestions prèvies”, assegura el tribunal en una resolució.