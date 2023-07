Generalitat i Cambra es reuneixen amb Delta Airlines per a promoure un vol directe de València als EUA

La consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, i el president de Cambra València, José Vicente Morata, s'han reunit hui amb una delegació de l'aerolínia Delta Airlines per a analitzar la possibilitat d'establir un vol directe amb els Estats Units; en concret, entre les ciutats de València i Nova York, un vol que es va perdre fa una dècada. En la reunió ha participat el director de vendes de Delta Airlines al Sud d'Europa, Frederic Schenk; el director corporatiu d'Air France KLM a Espanya, Fernando Álvarez, i la Trade & Corporate Account Manager Air France KLM, Sandrine Salmon.

Per a la consellera d'Innovació, “l'aposta pel mercat americà per a la Comunitat Valenciana és absolutament ferma, creiem que València ciutat, com a aeroport d'entrada, reuneix totes les condicions perquè les companyies aèries planifiquen, sobretot a mitjà termini, per a l'any 2024, una connexió directa amb un hub americà cap a València directament”.

Turisme de creuers

“Ací conflueixen -ha afegit Montes- variables tan importants com són, d'una banda, el turisme i els creuers, amb el creixement del port de València per al mercat americà i l'estatunidenc als hotels de la ciutat de València, que ja suposen el primer mercat internacional sense tindre vol directe, amb la qual cosa la capacitat de creixement és molt important. D'altra banda, des del punt de vista empresarial, són molt importants les relacions comercials amb els EUA, el Canadà i Mèxic, que per descomptat justifiquen l'existència d'aquest vol directe.”

Empreses americanes

Per al president de Cambra València, la connexió és important per les empreses americanes, tant les implantades a la Comunitat Valenciana com per a les exportacions als EUA i el Canadà. Per a la Cambra hi ha dos àmbits d'actuació estratègics: la internacionalització, la inversió estrangera i el turisme, i per a això és fonamental tindre un vol directe.

“Els Estats Units és el principal soci comercial de la Comunitat Valenciana fora de la UE, sent en 2022 la quarta destinació de les exportacions de béns i el segon proveïdor. En aquest context, una connexió aèria directa afavoriria les relacions comercials de béns i serveis i, per descomptat, el turisme en un mercat que és prioritari per a nosaltres”.