El Govern expedienta diverses aerolínies per cobrar l'equipatge de mà

El Ministeri de Consum ha obert un expedient sancionador a diverses aerolínies pel cobrament de l'equipatge de mà que va ser denunciat per FACUA-Consumidores en Acción, entre les quals hi ha companyies com Ryanair, Vueling, Easyjet, Eurowings i Volotea.

En concret, ha sigut la Subdirecció General d'Inspecció i Procediment Sancionador del Ministeri de Consum la que ha obert expedient sancionador a les companyies aèries, segons ha confirmat FACUA, que va denunciar els fets davant diferents autoritats de consum autonòmiques i el Ministeri fa dos anys. Consum també ha expedientat les companyies aèries per no permetre pagaments en metàl·lic en aeroports i per la imposició del pagament d'una tarifa a menors i persones dependents per viatjar asseguts al costat dels seus acompanyants. El Ministeri ha emés un comunicat en el qual recorda que les infraccions per les quals ha expedientat les aerolínies poden arribar a considerar-se com a infraccions greus o molt greus, i sancionar-se amb multes d'entre 10.001 i 100.000 euros, en el cas de les greus, i entre 100.001 i 1.000.000 d'euros, en el cas de les molt greus. La primera denúncia davant el Ministeri pel cobrament de l'equipatge de mà és d'octubre de 2021, concretament contra Vueling, encara que anteriorment, en 2018, FACUA ja havia denunciat Ryanair i Wizzair davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per aquest motiu, "sense que cap" dels dos organismes li comunicara cap mena d'actuació sobre aquest tema. L'organització de consumidors assegura en un comunicat que el març de 2021 Balears va decidir obrir expedient sancionador a Ryanair per aquestes pràctiques a conseqüència de la denúncia interposada tres anys arrere. L'abril de 2022, va obrir un altre a Vueling per una altra denúncia i, posteriorment, va expedientar també Easyjet, Eurowings i Volotea, encara que enguany ha decidit arxivar tots aquests expedients sancionadors perquè siga el Ministeri de Consum qui multe, segons FACUA.