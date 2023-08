El Consell autoritza el tercer parc de la megaplanta d’Acciona a Jarafuel

La Generalitat Valenciana ha autoritzat el tercer parc fotovoltaic que conforma la megaplanta d’Acciona a Jarafuel (Vall d’Aiora). El parc fotovoltaic Aiora III comporta una inversió de 26 milions d’euros i la instal·lació de 54.768 panells solars. El projecte va superar el tràmit ambiental fa sis mesos i ara ha rebut la llicència administrativa de construcció, que és l’últim tràmit. La companyia Acciona ja disposa dels terrenys que necessita després d’haver arribat a un acord amb els propietaris. A la Vall d’Aiora es concentraran diversos megaparcs renovables (entre els quals hi ha un d’Iberdrola i un altre de Grenergy) perquè utilitzen les xarxes d’evacuació que també usa la central nuclear de Cofrentes i que són de gran capacitat.

Novartis compra el 80 % de l’energia

La documentació aportada per Acciona a la Generalitat, que s’ha encarregat de la tramitació administrativa per tractar-se de tres parcs de menys de 50 megavats (MW), precisa que cadascuna de les plantes tindrà 54.768 panells. Els parcs es denominen Aiora I, II i III i cadascun tindrà una potència de 28,7 MW (més de 85 MW en total). Acciona va signar, fa uns mesos, un acord amb la companyia farmacèutica Novartis per a vendre-li el 80 % de l’energia que produïsca el seu megaparc de la Vall d’Aiora. Novartis vol que el seu consum elèctric siga 100 % renovable en les seues operacions globals. L’energia que li proporcionarà Acciona (amb el parc valencià i un altre d’Extremadura) suposarà el 50 % del consum de les seues instal·lacions a Europa.

Vall d’Aiora

Aquest és el segon gran projecte fotovoltaic permés en els últims dies a la Vall d’Aiora. El Consell també ha autoritzat el megaprojecte de la promotora de parcs renovables Grenergy a Aiora. L’empresa, que lidera David Ruiz de Andrés, invertirà uns cent milions d’euros en quatre parcs fotovoltaics a la localitat d’Ayora. La iniciativa va superar el tràmit ambiental al gener i, ara, la Conselleria d’Indústria ha concedit la llicència de construcció a tres dels quatre parcs. En principi, el quart obtindrà la llum verda definitiva en els pròxims dies, ja que són plantes germanes que compleixen els requisits administratius com les d’Acciona.