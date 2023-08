El Govern no autoritza una megaplanta solar que afectaria l’Albufera

El Ministeri de Transició Ecològica ha tombat la sol·licitud per a situar una megaplanta solar en els termes municipals de Chiva i Godelleta per l’impacte que aquesta instal·lació, amb 88,6 megawatts de potència instal·lada, tindria sobre el Parc Natural de l’Albufera, segons la resolució publicada hui en el Boletín Oficial del Estado. La petició de l’empresa Falck Renewables Power 1, SL es va registrar el 6 d’abril de 2021 i incloïa la planta pròpiament dita, denominada Santo Toribio, i la seua infraestructura d’evacuació.

La clau es produeix més d’un any després, quan el 20 de gener de 2023, la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental emet una resolució per la qual formula una declaració d’impacte ambiental desfavorable per al projecte, per considerar que aquest “causarà impactes adversos significatius sobre el medi ambient, sense que les mesures de prevenció, correcció i compensació previstes pel promotor constituïsquen una garantia suficient per a l’adequada protecció del medi ambient”.

Sol·licitud

El passat 19 de juny, la promotora, ja redenominada Renantis España 1, sol·licita al Ministeri que ordene la retroacció de les actuacions i l’emissió d’una nova declaració d’impacte ambiental favorable i concedisca l’autorització administrativa. La resolució publicada hui desestima les pretensions de l’empresa de seguir avant, atés el caràcter vinculant que l’informe d’impacte ambiental té per a “l’òrgan competent” per a resoldre aquesta qüestió.

Contra l’esmentada decisió administrativa de la Direcció General de Política Energètica i Mines, hi cap un recurs d’alçada davant de la Secretaria d’Estat d’Energia en el termini d’un mes des de la notificació. Transcorregut aquest termini sense presentar-hi recurs, la resolució serà ferma amb caràcter general.