Oliva celebra la II Nit de la Poesia

La II Nit de la Poesia a l’Elca d’Oliva va congregar més de dues-centes persones sota la direcció de la poeta olivera Àngels Gregori i organitzada per la Fundació Francisco Brines. L’acte va arrancar amb la lectura d’un poema de Francisco Brines en homenatge a Berta Martí de Vesses, que va faltar fa poc, en un dels paisatges escrits més importants del territori valencià.

Durant l’acte, la seua directora va anunciar que una editorial important del Brasil acabava de publicar l’edició al portugués de La última costa, l’última obra en vida de Francisco Bines. A més, Àngels Gregori va afirmar que “hem volgut vincular aquesta nit poètica a la família Loewe, que Brines havia volgut molt i havia sigut jurat en els seus premis literaris”. La família Loewe hi va estar representada per Conrado Álvarez.

La convocatòria dels III Premis Internacionals Francisco Brines ha rebut més de 1.300 obres originals provinents de desenes de països, la qual cosa denota un prestigi en el món literari, com va afirmar Àngels Gregori.

Yolanda Pastor, alcaldessa d’Oliva, va destacar també la importància de la biblioteca de Brines: “És una de les col·leccions privades de llibres més importants d’Espanya”. A més, segons l’alcaldessa, Francisco Brines era l’observador més privilegiat de l’Elca i va ser un referent per a la cultura en general i la literatura en particular. La biblioteca ha sigut declarada bé d’interés cultural per la Generalitat Valenciana.

L’Ajuntament d’Oliva continuarà amb el compromís adquirit amb el poeta Brines, “assumint la responsabilitat de vetlar per la memòria del llegat del nostre Premi Cervantes, que va voler deixar per a Oliva i els seus ciutadans no només un equipament cultural de màxim prestigi, sinó tot el que això comporta, amb el suport de cada edició dels premis literaris que porten el seu nom i que, en poc de temps, són ja un referent nacional”, tal com va afirmar l’alcaldessa, Yolanda Pastor.