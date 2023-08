Un brot de legionel·la provoca quinze contagis a Alberic

Un brot de legionel·la detectat a Alberic ha deixat quinze contagis, encara que únicament un dels afectats ha passat per l’UCI i la majoria ha rebut ja l’alta hospitalària o evoluciona favorablement. Els tècnics situen l’origen del brot en l’equip de refrigeració d’una empresa de cítrics situada als afores del municipi, ja que, sobre la base de les enquestes realitzades per Salut Pública per a determinar el focus, la majoria d’afectats o bé són treballadors o han passat per la zona, on hi ha un bar, segons ha confirmat l’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá.

Les mesures de desinfecció d’aquest sistema de refrigeració es van dur a terme a finals de la setmana passada i els últims casos apareguts refereixen els símptomes als dies previs, amb la qual cosa, segons fonts consultades per Levante-EMV, el brot està, en principi, controlat. Com a mesures de precaució s’han tancat fonts ornamentals d’Alberic i túnels de rentada de vehicles, per tractar-se d’instal·lacions de risc. Fonts mèdiques assenyalen que les elevades temperatures d’aquest estiu són un caldo de cultiu per a la legionel·la, ja que ofereixen més possibilitats que es multiplique el bacteri que la provoca i que sol derivar en una pneumònia per legionel·losi. Salut Pública va informar, el cap de setmana passat, a l’Ajuntament, del brot en la localitat, després d’un degoteig de casos detectats a l’Hospital de la Ribera, que va donar l’alarma. Amb tot, el cas més greu s’ha localitzat en un hospital d’Astúries, on va acudir una persona infectada a Alberic amb els símptomes més avançats, la qual cosa ha requerit el seu pas per l’UCI durant diversos dies, encara que ja ha passat a planta. L’alcalde d’Alberic ha explicat que s’han portat a cap les comprovacions oportunes en la xarxa d’aigua potable del municipi, que han descartat que fora aquest l’origen i que, malgrat tot, aplicant els protocols, s’ha augmentat el període de cloració, s’han parat els sistemes de reg per aspersió i també les fonts públiques. Carratalá assenyala que, si bé des de Salut Pública li traslladen que el brot està controlat, es mantindrà un seguiment en els pròxims dies. Toño Carratalá ha llançat un missatge de tranquil·litat als veïns, ja que la legionel·la no es contagia de persona a persona, sinó en inhalar les gotes d’aigua en suspensió en l’aire que contenen el bacteri que emanen del focus de contagi. “L’Ajuntament s’ha posat a total disposició de Salut Pública des del primer moment i hem actuat amb el màxim rigor possible per a garantir la seguretat, seguint sempre les indicacions de Salut Publica”, insisteix Carratalá. Els símptomes que provoca la legionel·la són febre alta, malestar general, mal de cap, una mica de tos i, en última instància, fatiga i dificultat per a respirar, ja que el bacteri sol provocar una pneumònia per legionel·losi. La gravetat varia molt en funció de l’edat i la salut de la persona que es contagia i sol ser més greu en el cas de persones majors.