La Corporació de Mitjans de Comunicació i la Direcció d'À Punt amonesten la germana de Barrera per "l'intent d'intimidació" als Informatius

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i la Direcció General d'À Punt han amonestat la germana del vicepresident primer de la Generalitat i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera, treballadora de l'empresa, per "l'intent d'intimidació" a la plantilla després d'increpar dimarts passat responsables d'edició de l'informatiu de migdia per la cobertura informativa de les incompatibilitats del mateix Barrera per a exercir el seu lloc com a càrrec públic en figurar com a administrador de set empreses. La direcció general, l'endemà dels fets, va activar i va aplicar a la treballadora la normativa laboral que sanciona la seua actitud --consistent en una amonestació, segons han confirmat fonts de la cadena a Europa Press--, en considerar que aquesta acció és "incompatible amb el respecte essencial a la llibertat d'informació".

En un comunicat, la direcció de la cadena ha aprofitat per a expressar "tot el suport" a l'equip d'edició del 'Notícies Migdia' en particular i a la plantilla en general després del "lamentable incident" ocorregut a la redacció dimarts passat. "Com correspon a la deontologia professional, la resposta de l'equip va ser garantir els principis de veracitat i d'independència editorial", ha defensat. En aquest sentit, la direcció general de la cadena ha subratllat que l'"intent d'intimidació" per part de la germana del vicepresident del Consell s'ha circumscrit a una "actuació personal". Sobre aquest tema, segons ha pogut saber Europa Press, l'empleada ha demanat disculpes verbals i per escrit per aquests fets. Des de la cadena han aprofitat per a remarcar que ni la direcció general ni la direcció d'Informatius "han rebut cap ingerència, consigna, pressió política ni directa o indirecta, de cap formació política d'anteriors consells ni tampoc de l'actual Govern de la Generalitat". "Tots els professionals d'aquesta casa treballem amb absoluta independència, bona mostra d'això és el mateix informatiu del dimarts al migdia, quan es va produir aquest incident, o qualsevol altre", ha afirmat. Finalment, ha afegit que l'objectiu "sempre és oferir a l'audiència uns informatius plurals i rigorosos, com així ho certifiquen tots els informes del Consell d'Informatius i del Consell de la Ciutadania".