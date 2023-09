València licita els Punts Violeta per a la nit de Cap d'Any, Falles i Sant Joan

L'Ajuntament de València ha obert el termini de recepció d'ofertes perquè les empreses interessades a posar en marxa els anomenats Punts Violeta a la ciutat puguen formalitzar les seues propostes. El termini romandrà obert fins al pròxim 18 de setembre, una vegada la Junta de Govern Local va aprovar, a principis del passat mes de setembre, l'obertura del concurs d'adjudicació.

Tal com ha explicat la regidora d'Igualtat, Rocío Gil, aquesta licitació inclou una sèrie de variacions respecte a l'anterior, que es concreten en l'ampliació dels materials i la formació de les empreses privades, a més d'aquelles associacions que s'adherisquen al protocol “Aquí actuamos”, contra la violència sexual, per a locals d'oci i entreteniment. Per a això, el concurs s'ha plantejat en dos lots diferents: un referit als Punts Violeta que s'habiliten en festes i convocatòries organitzades per l'Ajuntament de València, i un segon lot per als Punts Violeta de sensibilització, que en aquest cas es gestionarà en punts com comissions de falla, associacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com en locals d'empreses d'oci i entreteniment.

Rocío Gil ha afirmat que aquesta licitació permetrà disposar “d'uns Punts Violeta més ambiciosos, amb major presència al carrer i per a la ciutadania, i on, a més, participaran col·lectius i associacions que vulguen estar involucrats amb aquesta iniciativa”. L'objectiu final, en paraules de la regidora, és “donar major sensibilitat i conscienciació a totes les persones per a poder lluitar contra la violència de gènere”.

Sis punts en els actes organitzats per l'Ajuntament

En el cas dels Punts Violeta que es preveuen en les convocatòries i festes que organitza l'Ajuntament de València (Falles, Nit de Sant Joan, festa de Cap d'Any i altres que s'efectuen amb la col·laboració i el suport de l'Ajuntament de València), el concurs estableix la instal·lació de sis punts en diferents localitzacions municipals, cadascun dels quals haurà de comptar amb tres professionals de treball social, psicologia, educació social, agents o promotores d'igualtat.

En el cas dels Punts Violeta de sensibilització en comissions de falla, associacions i altres entitats sense ànim de lucre i en locals d'empreses d'oci i entreteniment, la xifra d'instal·lacions en anys anteriors ha ascendit a un total de 65 en tota la ciutat, especialment en el període festiu de les Falles.

La licitació a la qual ara es convoca les empreses es planteja per un període de tres anys, prorrogables dos anys més, i amb un valor estimat per als tres anys inicials de 251.310,47 euros (141.793,29 euros per al lot 1, i 109.517,18 més per al lot 2).

Com a millora en la licitació s'ha plantejat la gestió i instal·lació de fins a 10 punts addicionals cada dia en festes, concerts o esdeveniments organitzats o en els quals col·labore l'Ajuntament de València, amb les mateixes característiques que les regulades en el plec de prescripcions tècniques. Es tracta d'aportacions sense contraprestació econòmica per a les licitadores.

Tal com se subratlla en la convocatòria, "la violència sexual o l'amenaça de patir-la és una de les formes prioritàries de limitació d'accés als espais públics per al gaudi de les dones en igualtat de condicions que els homes". Per aquest motiu, el consistori disposa d'un protocol en col·laboració "amb les persones responsables i treballadores dels espais d'oci, entreteniment i festivals, per a la detecció de situacions potencialment perilloses o incòmodes" i "per a atendre les víctimes si es produeix una agressió", amb l'objectiu de garantir que aquests espais tinguen un rol actiu contra la violència masclista, igual que ho fan altres agents socials, culturals i polítics de la ciutat.