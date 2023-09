Utilitzar el valencià en les activitats educatives fora de l’aula pot tindre premi. I és que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha convocat la segona edició del Premi Carme Miquel per a projectes en marxa, més enllà de l’àmbit estrictament acadèmic, la llengua dels quals siga el valencià. Les iniciatives poden ser transversals de tot el centre d’Infantil i Primària, centrar-se en una etapa concreta o, inclús, en una única aula. A més a més, es premiarà la implicació de tota la comunitat educativa: professorat, alumnat i famílies.

Les escoles interessades a participar es poden inscriure en la convocatòria fins al 29 de setembre a través del registre de l’acadèmia. Després, serà un jurat qualificat —estarà integrat per la secció de foment de l’ús del valencià de l’AVL, formada per sis persones— l’encarregat d’escollir el projecte guanyador en cadascuna de les tres categories establertes: un projecte en el qual participe tot el centre escolar, un projecte d’una etapa educativa concreta i, per últim, una iniciativa d’una aula concreta.

El nom dels guanyadors es donarà a conéixer el pròxim 23 de novembre i, posteriorment, se celebrarà un acte de lliurament dels premis en la seu de l’AVL, al monestir de Sant Miquel dels Reis el dia 2 de desembre. Els guardons tenen una recompensa econòmica de 3.000, 2.000 i 1.000 euros, respectivament, destinat a llibres, material escolar i jocs infantils.

L’escola és la base

«En estos moments, hi ha un retrocés de l’ús del valencià —, explica Tudi Torró, presidenta de la Secció de Foment de l’Ús del Valencià de l’AVL—. Ho mostren les enquestes de la Generalitat Valenciana i, també, les que hem realitzat des de l’AVL». Per este motiu, l’acadèmia tracta de dur a terme accions que fomenten el seu ús, amb especial atenció a l’àmbit educatiu perquè «l’escola és una de les bases per complir la igualtat d’ús entre el castellà i el valencià». Torró considera imprescindible el seu foment en l’etapa d’Infantil perquè «és el primer contacte fora de l’àmbit familiar» i, per tant, «s’ha de naturalitzar la presència i ús del valencià», especialment, entre els xiquets i xiquetes provinents de famílies amb el castellà com a llengua materna. Esta normalització l’ús del valencià en tots els àmbits és l’objectiu del Premi Carme Miquel per tractar que «les noves generacions l’usen i la tinguen com a pròpia».

L’AVL pretén valorar el contingut dels projectes més que la seua forma de presentar-los i, per això, Torró explica que no s’ha «establert cap tipologia o nombre mínim de pàgines» a l’hora de formalitzar la inscripció en la convocatòria del premiCarme Miquel.

Però, quina classe de projectes es poden presentar? «Tots aquells que incrementen l’ús del valencià fora de l’aula», reconeix Torró. I en posa tres exemples diferents. Per una banda, nomena una iniciativa de teatre en valencià a tota l’escola, en què l’alumnat representes peces en valencià i estiga complementat per la visita d’actors o l’assistència a sales de teatre en valencià. Per altra banda, podria tractar-se d’un projecte a l’esplai en què es recuperen jocs de carrer amb la visita dels avis, per exemple. I per últim, Torró detalla que el foment de l’ús del valencià es pot desenvolupar també al menjador o durant les rutes escolars, sempre que es fomente la contractació de persones valencianoparlants. «Cada centre pot plantejar-ho de la forma que vulga», conclou Torró.