Sant Vicent trau a la llum les seues cases antigues

Les obres de modernització de les canonades d'aigua potable al carrer Sant Vicent, entre les places de la Reina i de l'Ajuntament, obliguen a obrir rases. I del seu interior ixen els budells d'un espai que es xafa diàriament, però que guarda soterrat el pas dels segles i de la seua història. Les obres estan acabant la primera fase. De fet, cal tapar-les perquè el dia 30 puguen discórrer per ací els atletes de la 15K nocturna. L'excavació arqueològica, de moment, no n'ha tret una peça medieval, musulmana o romana de valor incalculable, però sí uns vestigis que demostren que les coses no són com pareixen: fonaments de cases a l'altura de l'encreuament amb l'abadia de Sant Martí. Això vol dir que Sant Vicent no era ni tan recta ni tan ampla com ara. Que tenia tortuositats en el camí cap al centre. Per això, el que s'ha trobat a la rasa no és camí, sinó més i més sòl d'habitatges que ja no existeixen i que van acollir famílies de les quals ja no es té notícia.

També han aparegut canonades de 1920 que han perdut la seua utilitat i fins i tot conduccions elèctriques flàccides que també estan fora de servei. Perquè el progrés també devora els seus avançaments. Més avant cal obrir novament una gran rasa en la segona part del carrer. Ací podrien trobar-se les restes de la muralla islàmica i, potser, vestigis de la porta de la Boatella, la d'accés des del sud a la València musulmana. El problema és fins a quin punt se n'han espoliat els carreus de pedra al llarg dels segles per a gastar-los en altres construccions. Les màquines hi aprofundiran, aproximadament, un metre i mig. Potser no és suficient. La veritat és que, furgant cap avall, aparéixer, hauria d'aparéixer alguna cosa. La porta, igual que la via Augusta, podria estar a uns centímetres de la rasa i no detectar-se, esperant un colp delator de la piqueta.