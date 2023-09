Els serveis jurídics adverteixen que denominar "Valéncia" a la ciutat és il·legal

Els serveis jurídics municipals de l'Ajuntament de València han emés un informe, a petició de l'alcaldessa María José Catalá i després de demanar-lo Compromís i PSPV, en el qual adverteix que canviar el topònim en valencià, de "València" a "Valéncia", "de conformitat amb les Normes del Puig", "infringiria l'ordenament jurídic" i "excedeix les competències legals que se li atorguen al municipi", ja que en l'àmbit normatiu lingüístic del valencià només és competent l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. En el punt quart d'aquest dictamen, s'adverteix que, a més del fet que pot entrar en contradicció amb el Decret 69/2017, que és el que regula com s'ha de dur a terme el procediment per a canviar el topònim d'un municipi, "entenem que l'acord municipal excedeix de les competències il·legals que se li atorguen al municipi, ja que la normativa lingüística a la Comunitat Valenciana la fixa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de conformitat amb el que es disposa en l'article 41 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. En conseqüència, entenem que l'acord en aquest punt infringiria l'ordenament jurídic".

La resta del dictamen no posa cap objecció al fet que es canvie el topònim perquè el procediment jurídic i administratiu per a fer-ho s'ha dut a terme de manera correcta. Aquest informe jurídic ha sigut donat a conéixer pel portaveu de Compromís, Joan Ribó, i la portaveu del PSPV, Sandra Gómez, que han demanat sense èxit en el ple que el PP no aprovara el canvi de topònim i reconsiderara els termes "València" i "Valencia", per a la doble denominació oficial en valencià i castellà per a la capital valenciana. Al final, els 17 vots del PP i Vox han permés que el "nou" topònim de la ciutat siga "Valencia/Valéncia", per aquest ordre i per imposició de Vox, que ha exigit al PP que el terme en castellà figure primer. Ara l'expedient seguirà el seu curs i serà elevat a la Generalitat per a l'aprovació i l'informe previ de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.