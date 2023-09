El Roig Arena, llest per a iniciar el muntatge de la coberta

Les obres de construcció del Roig Arena van a bon ritme. Aquest dimecres 27 de setembre s'ha acabat d'hissar les huit cintres que suportaran la coberta del Roig Arena. La complexa operació ha tingut lloc entre els mesos de juliol (quan es van hissar i van instal·lar 4 cintres) i setembre (les 4 restants), i per a això s'han hagut d'utilitzar unes grues especials de grans dimensions.

Cada cintra té un pes que oscil·la entre les 300 i les 450 tones (les huit cintres sumen un pes total de 2.900 tones) i la seua longitud varia entre els 115 i els 135 metres. Durant els últims 9 mesos les cintres s'han soldat als voltants del Roig Arena.

Intens treball durant l'estiu

Amb la col·locació de l'última de les huit cintres que suporten l'estructura, es posa fi a un laboriós treball que s'ha desenvolupat de manera intensa al llarg els últims mesos. De fet, durant el mes de setembre s'ha intensificat el ritme de les obres per a complir els terminis previstos. Per a això, l'Ajuntament de València va concedir permís a Licampa 1617, societat promotora del Roig Arena, per a treballs de nit en la instal·lació de les quatre últimes cintres que faltaven per col·locar i el muntatge de les quals s'ha prolongat des del dilluns 18 de setembre fins al dimecres 27 setembre.

Sobre aquesta estructura de huit immenses bigues descansarà la coberta del nou pavelló. La construcció final de l'Arena està prevista per a finals de 2024. La capacitat del recinte serà de 18.600 persones per als partits del València BC.