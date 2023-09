Les Escoles Esportives d'Utiel arranquen a l'octubre

Les Escoles Esportives Municipals d'Utiel arrancaran la seua temporada 2023/2024 dilluns que ve 2 d'octubre amb gran acolliment. L'àmplia oferta del programa esportiu ha sigut tot un èxit amb inscripcions tancades en la majoria dels grups de les diferents modalitats esportives.

El passat 11 de setembre s'obria el termini d'inscripcions i des de llavors l'oficina d'esports ha comptat amb nombroses sol·licituds de veïns/veïnes interessats a sumar-se a la pràctica esportiva. Una manera divertida i saludable per a mantindre's actiu amb preus molt assequibles.

En aquest moment tan sols queden places en un grup de pilates, ioga i gimnàstica terapèutica. Els interessats poden consultar disponibilitat en el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Utiel.

Àmplia oferta

Els usuaris de les Escoles Esportives Municipals donaran la benvinguda al mes d'octubre amb activitats per a totes les edats i els nivells: pilates, ioga, futbol sala, voleibol, gimnàstica per a la 3a edat, terapèutica, etc. Una àmplia oferta esportiva per a mantindre's en forma, entrenant cos i ment.