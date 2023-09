El Festardor, en suspens per la falta d'un permís de Cultura

Falten pocs dies perquè comence el Festardor, el certamen de rock, ska i punk que ha posat Sagunt en el mapa dels festivals de la C. Valenciana. Encara que la tercera edició del festival està en suspens a causa de la falta de la llicència que concedeix la Direcció General de Cultura i Patrimoni, perquè el Festardor se celebra als terrenys de la Nau de Tallers, adquirits fa pocs anys per la Generalitat a l'Estat.

En aquests mateixos terrenys se celebren cada any els festejos taurins al Port de Sagunt. L'última llicència d'ús la va signar Carmen Amoraga, antiga directora general de Patrimoni.

L'organització va sol·licitar a l'Administració l'ús d'aquest espai per a la celebració del festival, amb el pagament de la taxa d'ocupació. A partir d'aquest moment, es va obrir un termini de tres mesos per a resoldre el permís.

No obstant això, aquest encara no ha sigut concedit per a la realització del certamen, que ni tan sols ha pogut iniciar les tasques de muntatge.

L'any passat, el Festardor va comptar amb més de 15.000 visitants i va deixar a Sagunt un impacte econòmic de 2 milions d'euros.