Científics de la Politècnica sintetitzen molècules per a combatre el càncer de mama més agressiu

Un equip multidisciplinari de l'Institut de Tecnologia Química (ITQ), centre mixt de la Universitat Politècnica de València (UPV) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), i la Louisiana State University (LSU) dels EUA ha demostrat per primera vegada en models de càncer de mama les propietats antitumorals d'anàlegs estructurals de diferents metabòlits naturals. Els seus resultats han sigut publicats en la revista Cancers.

En concret, el treball se centra en el tanshinone IIA, aïllat de la planta de Salvia miltiorrhiza, i el carnosol, que es troba en el romer (Salvia Rosmarinus). “Tots dos compostos han mostrat activitats anticancerígenes en proves de laboratori i in vivo. No obstant això, a penes hi ha estudis sobre les propietats farmacològiques dels anàlegs estructurals d'aquestes molècules”, apunta Miguel Ángel González Cardenete, científic titular del CSIC a l'Institut de Tecnologia Química.

A partir de la resina del pi

En el seu estudi, els investigadors de l'ITQ van sintetitzar anàlegs de tanshinone i carnosol, mitjançant un procés sostenible a partir de materials procedents de la resina del pi, i l'equip de la professora Fátima Rivas (LSU) va avaluar la seua activitat antitumoral en línies cel·lulars de càncer de mama, incloent-hi models de càncer de mama triple negatiu (sense receptors hormonals d'estrogen i progesterona ni del receptor 2 del factor de creixement epidèrmic humà, HER2). “Aquest subtipus de càncer de mama és molt agressiu, de ràpid desenvolupament i baixes taxes de supervivència i, per mancar dels tres tipus de receptors més habituals, no responen a la teràpia antihormonal o anti-HER2, motiu pel qual hi ha pocs tractaments de quimioteràpia eficaços i són molt costosos”, apunta Fátima Rivas.

Desenvolupament de nous agents terapèutics

Els resultats van mostrar que diversos dels anàlegs van inhibir la proliferació de cèl·lules de càncer de mama i van augmentar la mort cel·lular programada en concentracions molt xicotetes i amb índexs de selectivitat respecte a cèl·lules no tumorals moderades. Aquestes troballes suggereixen el potencial dels anàlegs de tanshinone i carnosol per al desenvolupament de nous agents terapèutics contra el càncer de mama. “No obstant això, cal continuar investigant per a comprendre completament els mecanismes d'acció subjacents i validar l'eficàcia d'aquests compostos en models animals i assajos clínics abans de la possible aplicació en el tractament del càncer de mama”, conclou Miguel Ángel González Cardenete.

Millorar la supervivència i la qualitat de vida de les pacients

El càncer de mama és una de les malalties més comunes i mortals en dones arreu del món. Malgrat els avanços en el diagnòstic i tractament, continua sent una malaltia difícil de tractar i amb una alta taxa de mortalitat. Per aquesta raó, la cerca de nous compostos i teràpies és essencial per a millorar la supervivència i qualitat de vida de les i els pacients.

L'ITQ va ser fundat pel valencià Avelino Corma, un dels científics més reconeguts d'Espanya i que el setembre passat es va convertir en el primer investigador espanyol a rebre la medalla d'or de la Societat Europea de Química. Nascut a Moncofa en 1951, Corma és líder mundial en catalitzadors sòlids àcids i bifuncionals per a productes químics energètics que fan més sostenibles els processos químics, especialment en la síntesi i aplicació de catalitzadors de zeolita.