Conveni al límit per “conflicte d’interessos”

La nova entrega de “Meriton Confidencial” comença a causar estralls entre les parts involucrades en la informació a la qual han tingut accés Levante-EMV i SUPER en exclusiva. Este dimecres no va tardar a esclatar un terratrémol polític, no només per la situació fiscal de Layhoon Chan, sinó també per la relació d’interessos entre Peter Lim i KPMG España que hui desgrana este mitjà. El focus il·lumina directament José Marí Olano, regidor de Grans Projectes del Partit Popular i soci de l’esmentada xarxa de firmes independents.

Fonts consultades per este mitjà sostenen que, de moment, no existeix cap conflicte d’interessos derivat d’estar al capdavant de les negociacions per a l’elaboració del nou conveni del Nou Mestalla i el seu càrrec dins de la xarxa que audita empreses de Lim, perquè ara no treballa per al València CF, ni tampoc cap part implicada. No obstant això, també asseguren que s’ha reunit amb el València CF com a regidor de Grans Projectes. Cal recordar que José Marí Olano no amaga el seu interés en el fet que Lim dispose del nou conveni com més prompte millor.

En qualsevol cas, segons ha pogut saber este mitjà, des de KPMG España es va veure amb recel que, en el seu moment, es presentara en les llistes del Partit Popular per a, fet i fet, formar part de l’Ajuntament de València. No obstant això, la xarxa d’auditories no va poder ni pot intervindre en eixe aspecte, llevat que excedisca el 25 % de la seua vida laboral amb les seues funcions en el Grup Popular. El 75 % restant l’empra en KPMG España. Els estàndards ètics de KPMG obliguen al fet que Marí Olano s’abstinga d’intervindre en qualsevol tema que poguera plantejar algun conflicte d’interessos.

Comunicat d’Olano

Durant la vesprada, l’advocat valencià va emetre un comunicat en resposta al terratrémol esdevingut al llarg del dia. El primer moviment va arribar quan Juanma Badenas, portaveu de VOX, va assegurar que “KPMG és una multinacional que assessora a Meriton, que cadascú traga les conclusions necessàries”, i Sandra Gómez va contestar, posant en veu de Badenas, que un regidor del PP (José Marí Olano) “està arreglant-li a Meriton el seu tema a canvi de cobrar de Lim”.

En el seu comunicat, José Marí Olano recita que “no ha participat en els quasi deu anys de vinculació professional amb KPMG Abogados en cap assumpte de qualsevol naturalesa que, directament, indirectament o, fins i tot, remotament, estiga relacionat amb el València CF amb Meriton Holdings. No s’ha produït, per tant, cap conflicte d’interés”. A més, destaca “que, igual que l’Ajuntament de València, KPMG Abogados, S. L. P. aplica una estricta política de prevenció, control i evitació de conflictes d’interessos, que José Marí Olano compleix escrupolosament”.