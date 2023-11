Benaguasil sanciona amb fins a 3.000 euros els ciutadans que no recullen els excrements de les seues mascotes

L'Ajuntament de Benaguasil, a través de les regidories de Medi Ambient i Benestar Animal, posa en marxa la campanya “No la cagues, recógela” per a conscienciar els propietaris de mascotes sobre la necessitat de recollir la femta i desinfectar les orines.

Per a això, l'Ajuntament repartirà cartells informatius de la campanya per diferents zones de la localitat, i instal·larà un estand informatiu dimecres al mercat per a incidir en la necessitat de recollir estos residus, a més de repartir dispensadors de bosses per a ajudar a recollir els excrements i involucrar els veïns en la neteja i el benestar del municipi.

Mitjançant esta campanya, que també es difondrà a través de les xarxes socials i els opis als carrers, es vol arribar als propietaris de mascotes perquè coneguen quines són les obligacions sobre aquest tema i les conseqüències d'ometre-les.

Amb esta nova acció es busca conscienciar de l'obligatorietat de portar tot el necessari per a recollir els excrements durant els passejos amb les mascotes i que no fer-ho pot implicar sancions disciplinàries amb una quantia econòmica que pot arribar als 3.000 euros.

Cal recordar que Benaguasil compta en l'actualitat amb un total de quatre zones d'higiene canina, nou espais d'esplai caní i deu punts d'expenedors de bosses.