El Govern descarta retards en la finalització del soterrament ferroviari del Parc Central

El Ministeri de Transports ha eixit al pas de les declaracions de l’alcaldessa de València, María José Catalá, sobre el retard en les obres del soterrament de les vies del Parc Central que ha obligat les tres administracions implicades en l’obra (Govern, Generalitat i Ajuntament de València) a ajustar les aportacions econòmiques a l’obra. El reajustament en els temps de les obres del soterrament, que van arrancar fa onze mesos amb un termini d’execució de cinc anys, no suposarà retards en la finalització de la infraestructura, prevista per a 2028, segons apunten fonts de la Delegació de Govern.

L’acord de finançament del canal d’accés, aprovat en 2022 amb un pressupost aproximat de 500 milions d’euros, preveu que Adif Alta Velocidad, dependent del Ministeri de Transport, abone en aportacions pluriennals el 50 % del cost del túnel (265 milions), mentre que l’altra meitat es distribuirà en un 25 % de la Generalitat (132,9 milions) i un altre 25 % de l’Ajuntament de València (132,9 milions). L’obra, a més, ha de fer-se en termini per a no perdre l’aportació de 165 milions del Pla de recuperació i resiliència finançat per Europa. Sobre la base de l’acord entre administracions de 2022, el pressupost municipal d’enguany va preveure una primera anualitat de 31 milions d’euros, una partida de la qual només s’han pagat cinc milions d’euros. El motiu, els reajustaments fets per Adif en el projecte d’obres dels desviaments del trànsit ferroviari. Davant d’esta situació, el nou govern del PP ha minorat l’aportació prevista per a l’any que ve, que es queda amb 13,5 milions d’euros.

Fonts del Ministeri expliquen que en l’inici de les obres del canal d’accés, el mes de febrer d’enguany, es va plantejar, per part de la direcció de l’obra, la modificació dels desviaments provisionals previstos en projecte amb l’objectiu d’“optimitzar notablement” els terminis d’execució, de manera que de les nou fases previstes en el desenvolupament de la infraestructura es passara a set, amb l’“objectiu de complir els terminis” que exigeixen els fons europeus.

La necessitat de simplificar les obres es va traduir en un impàs en les obres durant els primers mesos en què a penes es veia activitat a la platja de vies. Per a reprogramar les fases “va caldre tramitar la modificació del projecte i ampliar les expropiacions de terrenys contigus”, indiquen en el Ministeri. “Estes variacions reajusten les anualitats previstes, però no suposen cap retard en el termini global de l’obra, molt al contrari, el viabilitzen”, precisen des del Ministeri

El Ministeri confia a certificar enguany 28 milions d’euros per al canal d’accés del Parc Central de València, que inclouen un avançament per apilament de materials de 13 milions, enfront de l’aportació inicial de 56 milions prevista. De moment, Adif ha executat 9,1 milions d’euros d’obra i té previst arribar a 15 milions en el que queda d’any, a penes mes i mig.

L’Ajuntament, segons fonts ministerials, ha d’aportar enguany set milions d’euros, dels quals n’ha lliurat cinc i en queden pendents dos més.

El canal d’accés preveu el soterrament de totes les vies d’accés a les estacions de València Nord i Joaquín Sorolla, rodalia i alta velocitat, així com la remodelació de l’estació Joaquín Sorolla per a ampliar-ne la capacitat. El soterrament de les vies des del bulevard sud fins a Giorgeta permetrà eliminar el cinturó de ferro dels barris del sud de la ciutat.