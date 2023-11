L’Audiència condemna Rus, Caturla i el ionqui dels diners a cinc anys de presó pels contractes zombis

La Secció Segona de l’Audiència de València acaba de comunicar la decisió per la qual condemna Alfonso Rus a cinc anys de presó pel cas dels zombis. La mateixa pena que rep l’exgerent de Ciegsa, Máximo Caturla, i l’exgerent d’Imelsa i ionqui dels diners, Marcos Benavent. En la decisió notificada este matí a les parts, la Secció Segona comunica que ha decidit condemnar 19 dels 25 acusats pels contractes zombis en Ciegsa i Imelsa entre els anys 2004 i 2015. Altres sis acusats han resultat absolts, entre ells l’exdiputat del PSPV-PSOE, Rafael Rubio, a més de cinc extreballadors més: Ángel Ramón Sanchis, Juan Antonio Sanz Núñez, Francisco José Antequera Alabau, Carolina de Miguel i Teresa Gimeno.

El tribunal imposa les penes més altes (5 anys de presó, 14 d’inhabilitació i multa de 5.400 euros) a Alfonso Rus, president de la Diputació valenciana entre 2007 i 2015; a l’exconseller delegat de Ciegsa, Máximo Caturla, i a l’exgerent d’Imelsa, Marcos Benavent.

Als tres se’ls considera autors dels delictes continuats de malversació en concurs amb prevaricació i falsedat documental. Encara que els absol del delicte de pertinença a organització criminal. A la resta dels acusats, la Sala els condemna a penes que van des dels quatre mesos de suspensió per a ocupació o càrrec públic fins als 4 anys i 4 mesos de presó i 17 anys i 6 mesos d’inhabilitació. La sentència, que ha sigut notificada este divendres a les parts, aprecia, per a tots els condemnats, l’atenuant de dilacions indegudes, i no és ferma, ja que, en contra, s’hi pot recórrer en apel·lació davant de la Sala civil i Penal del TSJCV.