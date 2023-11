L’Horta Sud busca a Europa una línia de subvenció per a soterrar les vies urbanes

La Mancomunitat de l’Horta Sud ja va aclarir que els propòsits de tindre seu permanent a Brussel·les eren principalment captar fons europeus i fer-se sentir per a posar sobre la taula els problemes que afecten la comarca. Eixes dues circumstàncies són les que han mogut l’ens a buscar ajudes per a pal·liar un dels principals problemes en l’actualitat, que és el pas constant de trens pel nucli urbà d’Alfafar, Sedaví i Benetússer.

Soterrar les vies és una acció complicada, que depén del Ministeri i d’Adif, però sobretot és molt cara. I, en eixe sentit, aconseguir suport financer d’Europa pot servir per a impulsar la consecució d’esta reivindicació històrica que ja s’ha cobrat més de 70 vides i que fa la vida impossible als veïns de l’entorn, que han de superar un nivell de soroll i d’inseguretat incompatibles amb un estil de vida saludable.

Uns inputs no concordes als Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per l’Agenda 2030 que estableix el full de ruta que han de seguir tots els estats membres. És per això que, aprofitant la visibilitat de la Mancomunitat de l’Horta Sud a Brussel·les, es vol promoure línies de subvenció per al soterrament de les vies en els seus trams urbans.

“Volem bussejar entre les diferents alternatives per a intentar obtindre ajudes, siga a través d’iniciatives presentades en la Comissió Europea, en el Parlament…”, explica Bartolomé Nofuentes, president de la Comissió Europa de la Mancomunitat de l’Horta Sud, a més de vicepresident de Paternalia i nomenat, fa poc, responsable de Fons Europeus per a Europa de l’Est.

Ningú millor que ell sap quines portes es poden obrir en l’objectiu de buscar línies de subvenció. “Fins i tot els fons Next Generation podrien incloure estes ajudes en els seus apartats de promoure un turisme sostenible, per exemple; hem de veure totes les possibilitats”, explica.

Seguir amb la “baralla nacional”

Encara que és clar que en el seu propòsit té al cap el soterrament de les vies d’Alfafar, Sedaví i Benetússer, que integren la Mancomunitat de l’Horta Sud, de fet, el president n’és l’alcalde de Sedaví, “això no és obstacle perquè Europa siga conscient que les vies creuen tot el territori nacional i entre països, i que el seu pas per trams urbans genera molts problemes de seguretat i qualitat de vida als ciutadans europeus, i ha d’entendre que ha de ser una prioritat solucionar-los”.

Seguir amb la lluita amb Adif

Nofuentes destaca que això no impedeix que Alfafar i Sedaví continuen barallant perquè es produïsca l’esperat soterrament amb Adif i el Ministeri de Foment. Negociació que ja es pot reprendre amb la formació del govern després de la investidura d’este dijous de Pedro Sánchez com a president.