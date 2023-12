L'Eliana reforça la flota de vehicles de la Policia Local

L'Ajuntament de l'Eliana ha reforçat els vehicles de la Policia Local. Així, hui s'han presentat tres nous cotxes FORD Kuga híbrids endollables. Se sumen a la flota existent de dues motos BMW de 650cc amb capacitat per a transitar tant per la ciutat com pel barranc de Mandor.

Els nous cotxes compten amb pantalla de protecció i kit de detinguts per a aïllar les persones detingudes en el seient de darrere. A més, una de les principals novetats és que comptaran amb emissora TETRA per a poder comunicar-se amb qualsevol policia de la Comunitat Valenciana. En este sentit, cal afegir que els vehicles comptaran també amb farmaciola, manta tèrmica i cons plegables. I dos dels cotxes portaran desfibril·ladors per a poder utilitzar-los en cas de necessitat. "És una satisfacció poder dotar de nous vehicles els agents de la Policia Local de l'Eliana. Per a nosaltres està entre les nostres prioritats millorar la seguretat i el servei que es presta a la ciutadania", ha indicat l'alcalde, Salva Torrent. La Policia Local de l'Eliana està formada per 32 agents que vetlen per la seguretat ciutadana de tot el municipi. Amb estos nous vehicles es reforcen els serveis i s'ajuda en la cura de la sostenibilitat mediambiental.