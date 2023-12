La Diputació premia la trajectòria de tres dones emprenedores de la Costera

La vicepresidenta primera i responsable d’Igualtat de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha entregat, este dilluns, els premis a les 13 guardonades en la tercera edició de “Fem que les dones compten”, una iniciativa organitzada per la Federació d’Associacions de Dones Rurals (FADEMUR) amb la col·laboració de la Diputació. Enguix ha destacat “les trajectòries de dones fetes a si mateixes en disciplines tan diferents com la ciència, la literatura, la música o el món empresarial, però totes elles coincidents en la lluita per la igualtat i amb una implicació social i un carisma tremends en les seues comunitats”.

Tres de les premiades són de la comarca de la Costera. Karina Miñana va fundar fa 33 anys l’empresa Ambulàncies Vallada, en un municipi que la reconeix com a emprenedora i referent en un sector amb escassa representació femenina. Al costat d’ella, han rebut el premi de la Diputació i FADEMUR Lucía Delgado de Molina, empresària de la construcció de la Llosa de Ranes i molt valorada per la seua resiliència en un àmbit igualment masculinitzat; i Sara Bataller, una treballadora social amb més de 20 anys de trajectòria dedicada a solucionar els problemes dels col·lectius més vulnerables a la Font de la Figuera. L’acte ha tingut lloc a la Sala Alfons el Magnànim de la Beneficència i ha comptat amb familiars de les premiades i representants dels ajuntaments, que són “els que han proposat la candidatura al reconeixement de les seues pròpies veïnes, ja que són els que millor coneixen la realitat dels seus municipis i les referents d’eixe teixit social tan important per a la vida dels pobles”, ha explicat la vicepresidenta de la Diputació. Al costat de Natàlia Enguix ha participat en la gala Regina Campos, presidenta de FADEMUR, que s’ha mostrat “molt orgullosa que s’hagen consolidat estos premis, el valor principal dels quals és poder visibilitzar la gran faena que fan dones fortes, sensibles i emprenedores en l’àmbit rural, que contribuïx a l’impuls de les seues comunitats i municipis, però també a millorar la qualitat de vida de les persones que habiten estos pobles, dels quals elles mateixes formen part”. En esta ocasió, han participat en el programa municipis de la Costera, la Safor, la Ribera Baixa i el Camp de Morvedre, amb la qual cosa, afig la presidenta de FADEMUR, “hem completat la iniciativa en totes les comarques valencianes, donant continuïtat a un projecte que visibilitza dones de totes les edats implicades en la vida dels seus pobles”. Entre les dones guardonades hi ha empresàries, científiques, investigadores, farmacèutiques, escriptores, pintores, cantants, professores… Disciplines molt diferents que convergixen en “la vocació de servici i l’entrega incondicional als seus veïns, incloent-hi eixe component reivindicatiu i la consciència social que, sense pretendre’l, les ha convertides en líders de les seues comunitats”, ha assenyalat la vicepresidenta Enguix. Les 13 premiades han recollit la seua placa i protagonitzaran la guia que elabora cada any l’Àrea d’Igualtat de la Diputació de València.