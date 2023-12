Un pessic per als mestres de Benifairó de la Valldigna

Els cinquens premis del sorteig especial de la Loteria de Nadal que s’està duent a terme este divendres està repartint alegria en diferents municipis de la comarca de la Safor. Una d’eixes localitats és Benifairó de la Valldigna, on el seu punt de venda ha repartit 12.000 euros en dos dècims, un del 45.353 i un altre del 86.007.

Precisament, este segon és el que ha repartit sort al CEIP Jaume II el Just de la localitat. Els agraciats han sigut els membres del claustre de professors, que van adquirir el bitllet a repartir entre altres, com fan cada any. Són una vintena de persones que es repartiran els 6.000 euros del premi.

Segons explica una de les mestres, habitualment adquirixen diversos dècims de diferents llocs per a repartir entre tots i just el que s’havia adquirit al municipi és el que els ha repartit sort finalment.

Just este divendres és l’últim dia abans de l’inici de les vacances de Nadal, per la qual cosa els mestres i les mestres es trobaven en el centre en el moment en el qual han conegut que havien resultat premiats.