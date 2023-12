A les 23 hores del dia de la nit de Nadal, es va sol·licitar la intervenció del CICU per a assistir un bebé de 2 mesos, que segons la descripció donada per la persona alertant estava en parada cardiorespiratòria. L'incident va ocórrer en un habitatge d'Orihuela, on, pel que sembla, com es va saber després, la xiqueta s'havia ennuegat mentre ingeria llet.

Es va mobilitzar una unitat del SAMU, mentre una infermera SAMU/CICU donava les indicacions necessàries als familiars del bebé perquè li realitzaren la reanimació cardiopulmonar bàsica. Durant la comunicació telefònica, els familiars van transmetre a la infermera que es dirigien amb cotxe a l'hospital de Torrevieja, ja que es trobaven a poca distància. Es va desactivar llavors l'ambulància del SAMU i la infermera va continuar donant les instruccions durant el trajecte. Quan portaven entre 3 i 4 cicles de maniobres, la xiqueta va començar a plorar. En eixe moment ja estaven arribant a l'hospital i la infermera els va indicar que seguiria amb ells al telèfon fins que entraren per Urgències. Una vegada allí, el bebé va ser assistit en el Servei d'Urgències de l'Hospital de Torrevieja, on els familiars van indicar que la xiqueta s'havia ennuegat amb la llet. Poc després va ser donada d'alta, en bon estat de salut. Cal assenyalar que una vegada es toca al 112, encara que no es conega la tècnica de la reanimació cardiopulmonar bàsica, des del CICU s'activa un protocol telefònic, mitjançant el qual o bé els metges coordinadors o les infermeres donen les indicacions per a realitzar-la, la qual cosa resulta vital en els primers minuts d'una parada cardíaca. A més, en el web del SESCV (Servei d'Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana) hi ha un apartat de consells, que qualsevol ciutadà o ciutadana pot consultar en tot moment.