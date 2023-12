Sánchez donarà a conéixer el nom del substitut de Calviño en el Govern este divendres

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que este divendres donarà a conéixer el nom de la persona que succeirà en el càrrec la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Comerç i Empresa, Nadia Calviño, després del seu nomenament com a presidenta del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

“La crisi de govern ja els anuncie que serà este divendres i coneixeran els seus protagonistes divendres”, ha avançat Sánchez en roda de premsa després de la reunió de l’últim Consell de Ministres de l’any.

Calviño prendrà possessió del seu càrrec al capdavant del Banc Europeu d’Inversions (BEI) el pròxim 1 de gener de 2024, per la qual cosa el president de l’executiu, Pedro Sánchez, haurà de designar el seu substitut este divendres abans que acabe l’any.

Sánchez no ha revelat la identitat de la persona que ocuparà el lloc, ni tampoc si és un integrant de l’actual executiu o s’hi incorporarà algú nou. Per les paraules de Sánchez, s’inferix que el que ha denominat com a “crisi de govern” podria involucrar més d’una persona.

Un dels noms que sonen per al càrrec és el de l’actual ministre de Transformació Digital, que en la legislatura passada va ocupar la cartera de Seguretat Social, Inclusió i Migracions, José Luis Escrivá.

També es desconeix si la persona que ocuparà el seient de Calviño mantindrà la vicepresidència primera del Govern.

375.000 euros anuals

Calviño, que succeirà Werner Hoyer al capdavant del BEI durant els pròxims sis anys, a partir del pròxim 1 de gener, es disputava el lloc amb l’exvicepresidenta de la Comissió Europea i responsable de Competència, la liberal danesa Margrethe Vestager com a principal rival, però també amb la polonesa Teresa Czerwinska, l’italià Daniele Franco i el suec Thomas Östros.

Segons una norma establida en 1958 pel Consell de Governadors, el president del BEI rep el mateix salari mensual que el president de la Comissió Europea, per la qual cosa Calviño percebrà, igual que Ursula von der Leyen, uns 375.000 euros anuals, la qual cosa suposa un sou de més de 30.000 euros al mes.

Des de la seua fundació en 1958, el Banc ha tingut set presidents, tots homes i cap espanyol. Així, Nadia Calviño es convertirà en la primera dona presidenta del BEI, “una fita per a la institució i per a Espanya”, destaquen des de l’executiu.