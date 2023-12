“Cacen” el conductor d’un cotxe de gamma alta a 199 km/h en una carretera de Terrateig

Un conductor està sent investigat per un delicte contra la seguretat viària després de ser caçat circulant a 199 quilòmetres per hora per la carretera CV-60 que unix la Vall d’Albaida amb Gandia a l’altura del terme municipal de Terrateig.

En data 16 de desembre de 2023, cap a les 11.20 hores, dins dels servicis previstos per a garantir la seguretat viària que duen a terme els efectius del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de València, el vehicle va ser detectat per agents del Destacament de Trànsit de Xàtiva amb un excés de velocitat molt superior al límit establit en esta via, en la qual es pot circular com a màxim a 100 km/h. Els fets van ocórrer en una carretera amb gran afluència de vehicles i en la qual s’han registrat sinistres viaris greus en els últims anys, alguns mortals. Després d’identificar el conductor, la Guàrdia Civil va procedir a investigar-lo per un delicte contra la seguretat viària en superar la velocitat permesa en més de 80 km/h en via interurbana. El Codi Penal preveu penes de presó de fins a sis mesos i privació del dret a conduir fins a quatre anys per a esta mena de delictes.