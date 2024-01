Consulta horari, recorregut i preu de les cadires per a la cavalcada de Reis

La cavalcada de Reis Mags posarà el colofó als festejos de Nadal de 2023-2024 el pròxim dia 5 de gener. La comitiva farà un recorregut clàssic des del port fins al centre de la ciutat, amb arribada a la Marina i desfilada de carrosses a partir de Navarro Reverter.

Una de les novetats dins de l'organització d'enguany és que hi haurà novament cadires de pagament pràcticament des de l'inici del recorregut. Seran a quatre euros per seient, que s'han d'abonar al comptat -no hi ha pagament amb targeta- i a un personal que estarà convenientment acreditat per a això. La venda estarà disponible des de les tres i mitja de la vesprada.

En acabar la cavalcada, s'habilitarà la tradicional recepció general als xiquets de la ciutat, que començarà vora les nou de la nit, una vegada els Reis hagen saludat des del balcó i s'haja disparat un castell piromusical. Com a novetat enguany, Melcior, Gaspar i Baltasar recuperaran el ritu de l'adoració davant el pesebre de grandària natural instal·lat davant de la façana de l'ajuntament.

Horari i recorregut:

16.30 h. Arribada dels Reis d'Orient al Port de València, a l'esplanada al costat del magatzem número 2

Una vegada hi arriben, saludaran i es dirigiran als xiquets allí presents.

17.30 h. Eixida de la comitiva des del Palau de l'Exposició per a iniciar el festeig a l'altura del Pont de les Flors.

Recorregut: Navarro Reverter / General Palanca / General Tovar / Pau / Sant Vicent / Plaça de l'Ajuntament

18.30 h. Hora aproximada de l'entrada de la cavalcada a la plaça de l'Ajuntament

20.30 h. Hora aproximada de l'Adoració dels Reis d'Orient al xiquet Jesús instal·lat davant de l'Ajuntament

21 h. Hora aproximada d'obertura de portes per a saludar els Reis d'Orient al Saló de Cristall