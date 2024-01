La Ribera envellix de pressa: el nombre de jubilats creix un 22 % en només dues dècades

L’envelliment de la població és un dels principals reptes que afronta la societat i també la Ribera. L’anàlisi de les dades demogràfiques no deixen lloc a dubtes: la comarca és cada vegada més major, raó per la qual ha d’estar preparada per a assumir les necessitats dels seus veïns d’una edat més avançada. Entre 2002 i 2022, el nombre de persones que superaven els 65 anys ha crescut un 22 %. En el cas d’aquelles que superen la barrara dels noranta, la xifra s’ha duplicat.

El que succeïx no és un fenomen exclusiu de la Ribera. L’edat mitjana a la Unió Europea ha augmentat en el període 2001-2020: era de 38 anys en 2001, 41 anys en 2010 i 44 anys en 2020. Unes dades que revelen un procés d’envelliment de la població que va més enllà de les fronteres de la comarca i afecta el continent al complet. No obstant això, com ja va informar Levante-EMV, la Ribera és un territori amb un nivell d’envelliment superior, ja que 43 dels 57 municipis que la conformen superen ja les projeccions demogràfiques de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) per a l’any 2050, en el qual s’estima que una de cada sis persones en el planeta superaran els 65 anys. L’ONU considera que l’envelliment de la població “està a punt de convertir-se en una de les transformacions socials més significatives del segle XXI”. Això es deu a la seua repercussió en tots els àmbits: social, laboral, familiar, econòmic, etc.

Segons el banc de dades de l’Institut Valencià d’Estadística, la Ribera tenia, l’any 2002, 45.915 persones que superaven els 65 anys. La xifra ha augmentat un 22,5 %, fins a les 56.252, dues dècades després. Cap grup d’edat, ni tan sols la població total, han crescut a este ritme. De fet, durant els últims anys, el balanç de naixements i defuncions reflectix un creixement vegetatiu negatiu, ja que les persones que moren superen les nounades cada any. Amb tot, el nombre d’habitants de la comarca augmenta gràcies als moviments migratoris.

El percentatge de ciutadans majors de 90 anys es duplica

Els avanços mèdics o la millora de condicions socials i laborals permet a la societat aconseguir etapes vitals més longeves i fer-ho en unes condicions millors. Ser una persona major no sempre és sinònim de fragilitat o dependència, encara que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que, des d’un punt de vista biològic, “l’envelliment és el resultat de l’acumulació d’una gran varietat de danys moleculars i cel·lulars al llarg del temps, la qual cosa porta a un descens gradual de les capacitats físiques i mentals i a un risc més alt de malaltia”.

El repte per a la comarca és, per tant, doble. D’una banda, fomentar un envelliment saludable que permeta arribar a edats avançades en unes millors condicions físiques i mentals. I, d’altra banda, garantir uns nivells d’assistència sociosanitària suficients per a atendre la demanda creixent que prové de les persones dependents.

En els grups d’edat més avançada, l’increment és, fins i tot, superior que el del conjunt de jubilats. Si el nombre de persones majors de 66 anys ha crescut un 22 %, la població de més de 90 anys pràcticament s’ha duplicat entre 2002 i 2022, en passar de 1.613 a 3.164. Cada vegada és més comú, per tant, acostar-se o arribar al segle de vida. Les dades de creixement d’este segment de la població contrasten amb el que ocorre en la resta de la piràmide demogràfica. En el costat oposat, en la base, l’augment és inferior. El grup compost pels menors de díhuit anys ha crescut menys d’un 10 % en dues dècades. Un ritme de creixement més pausat que reforça la tendència d’envelliment de la comarca, ja que són els grups de major edat els que augmenten en grans proporcions, mentre que la població jove és cada vegada menor, en proporció.