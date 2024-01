Ribó s’inclina per un partit únic en Compromís i aposta per la tornada d’Oltra

Este any 2024 “és el de la reestructuració de Compromís”. Això creu Joan Ribó, l’exalcalde de València i actual regidor en l’oposició. Després de cedir el lideratge del grup municipal a la ciutat a Papi Robles, Ribó assenyala que està d’eixida i que se n’està anant. Deixarà la seua acta al llarg de la legislatura i confia en Robles per a ser candidata a l’alcaldia en 2027.

Així ho ha comentat l’exalcalde en una entrevista en À Punt, en la qual també ha parlat del procés de reestructuració actual de la coalició Compromís, formada per tres partits (Més, Iniciativa i VerdsEquo). Hi ha un diàleg obert sobre fórmules d’organització que donen més estabilitat a la coalició i Ribó opina que “hem de fer un pas avant i podem organitzar-nos com una federació de partits, amb matisos per als qui no militen en cap d’estos, però que són adherits a Compromís com a marca (com Ribó), o un partit únic amb estructures internes flexibles que permeten la convivència de diferents corrents, i jo m’incline més pel partit únic, encara que l’altra opció també és molt vàlida”, ha dit l’exalcalde valencianista de València.

Sobre lideratges dins d’eixe “nou Compromís”, Joan Ribó ha destacat que hi ha qui se’n va i d’altres que hi entren, i “ningú és imprescindible”. Amb tot, aposta per la tornada de Mónica Oltra com a líder, una vegada s’acabe el procés judicial en el qual està immersa. “Una vegada deixe la motxilla que li han posat damunt, perfectament podria ser la líder, és una persona molt vàlida per a ser el que vulga en política”, ha assenyalat Ribó. Això sí, ha matisat, depén de la seua voluntat i del que ella decidisca. Ha comparat la situació d’Oltra amb la de Lula da Silva, i ha dit que és “perfectament possible” que Oltra poguera tornar a ser la cara visible de Compromís.