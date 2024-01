El TSJ posa fi al cas Alqueria

Fi al cas Alqueria. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha declarat la fermesa de la sentència del cas Alqueria, per les presumptes irregularitats en la contractació de directius de Divalterra. L’expresident de la Diputació de València Jorge Rodríguez i altres 13 responsables de la institució havien sigut acusats, en el marc de la causa, pels contractes d’alta direcció en l’empresa pública Divalterra (abans, Imelsa) entre els anys 2015 i 2018.

El mes de maig passat, dies després de les eleccions municipals i autonòmiques, es va conéixer la sentència que absolia els acusats. La Fiscalia Anticorrupció va recórrer contra la decisió. El TSJ, però, va rebutjar eixe recurs, i ara és el Ministeri Fiscal el que ha renunciat a acudir al Tribunal Suprem amb un recurs de cassació.

Jorge Rodríguez i els altres 13 acusats —entre ells, dos exgerents i l’exvicegerent de Divalterra i tres antics assessors del primer— van ser absolts per l’Audiència per no veure delicte en la seua actuació en relació amb les contractacions d’alts directius en l’empresa pública Divalterra entre 2015 i 2018 per a afavorir persones afins a PSPV i Compromís: ni prevaricació administrativa, ni malversació de cabals públics ni falsedat documental. Els set acusats restants són els alts directius contractats per a la mercantil.

“Acaba un malson”

“Per a nosaltres acaba un malson. I, el més important, és un cas que mai degué produir-se: només ha generat dolor i un elevat cost personal i reputacional innecessari a la Diputació, així com un cost econòmic incalculable a l’Administració”, expressa l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez.

“El cas ha acabat confirmant tots els arguments que hem defensat. Les contractacions es van produir legalment o almenys amb els informes legals necessaris”, expliquen des de l’entorn del dirigent, a més que la voluntat de tota la gent que impulsava la nova etapa política era posar en marxa l’empresa. “El sistema de governança era l’adequat, perquè la conseqüència de posar fi a eixe sistema va ser el tancament de l’empresa”, assenyalen.