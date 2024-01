Apareix una necròpoli romana en unes obres a l’avinguda Constitució

Les obres d’urbanització del PAI de l’avinguda Constitució, en el qual estava el famós “forat de la vergonya” d’Orriols, han tret a la llum una necròpoli romana amb almenys cinc tombes en bon estat de conservació. A falta de concloure els treballs arqueològics, que es troben en una fase molt preliminar, tot fa pensar que es tracta d’una necròpoli d’època imperial, és a dir, dels primers segles de la nostra era.

Pel lloc en el qual han aparegut les restes, el normal és que es tracte d’un dels enterraments que es feien als afores de la ciutat, entorn de les grans vies de comunicació, sobretot la Via Augusta. De fet, a l’avinguda de la Constitució ja han aparegut restes similars en diferents ocasions.

Obra privada

Esta vegada, la necròpoli ha aparegut en unes obres privades (Metrovacesa), en les quals s’han hagut de fer excavacions obligatòries per tractar-se d’una àrea d’influència arqueològica. Ara, el normal seria extraure eixes restes, tant les humanes com les que formen part de les tombes, per a documentar-les i guardar-les en els servicis municipals. D’esta manera, l’obra podria continuar amb tota la normalitat.

Pel que sembla, en els treballs d’excavació també han eixit restes de la séquia de Mestalla.