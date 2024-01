Alboraia recorre a l’orxata per a vendre’s en Fitur

Si hi ha alguna cosa que identifica ràpidament Alboraia és l’orxata, un dels productes més icònics made in València que ha posat en el mapa esta localitat de l’Horta Nord per tractar-se del paradís natural de la xufa. Per això, no és d’estranyar que Alboraia Turisme haja vist en esta beguda la millor ambaixadora per a fer de ganxo i atraure els milers d’assistents que s’espera que congregue la pròxima edició de Fitur, la fira turística més important del panorama nacional i internacional.

Però com Alboraia no només és xufa i orxata, una delegació serà present, del 24 al 28 de gener, al pavelló 7 d’IFEMA per a demostrar tot el que esta ciutat oferix i fer valdre la seua àmplia oferta gastronòmica, cultural i natural i turística. Ho farà en l’estand propi que tindrà Turisme Alboraia dins de l’espai expositiu de la Comunitat Valenciana, concretament en l’espai dedicat als municipis de la província de València. A més, esta delegació serà present, dimarts que ve, 30 de gener, al costat del Club de Producte, en Madrid Fusión, el congrés internacional de gastronomia en el qual novament promocionarà l’orxata artesana. Reforçar el Patacona Fest En FITUR, Alboraia serà protagonista dijous que ve, dia 25, a les 12.30, quan es duguen a terme les diferents activitats gastronòmiques que han preparat per a esta convenció, i on, a més, el municipi participarà en els Premis SICTED, uns guardons en els quals la Secretaria d’Estat de Turisme reconeix la qualitat de la destinació turística i en els quals Alboraia participa per ser un dels municipis premiats. Ja a la vesprada, a les 17.50 hores, la Plaça Central de la Comunitat Valenciana serà el punt triat per a la presentació de la destinació, on, a més, es presentarà el Patacona Fest, un festival recentment premiat en els Premis Turisme Comunitat Valenciana. Pel que fa a la promoció gastroturística d’Alboraia, eixe mateix dia, a les 15.00 hores, es durà a terme un tast d’orxata artesanal, mentre que, una hora després, ja a les 16.00 hores, hi haurà un showcooking. Com no podia ser d’una altra manera, seran el Club de Producte Alboraia Artesans de l’Orxata, amb el Gremi d’Orxaters Artesans d’Alboraia i el cuiner i divulgador Lluís Penyafort, els encarregats de posar el producte estrela d’esta localitat en el punt més destacat de Fitur. Destinació turística intel·ligent Els objectius de planificació turística en esta edició es materialitzaran en reunions professionals amb entitats turístiques públiques i privades i en la participació en fòrums especialitzats en matèries DTI (destinacions turístiques intel·ligents), especialment quant a les noves tecnologies i la sostenibilitat.