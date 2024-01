Ferraz brinda “autonomia total” al PSPV en la successió de Puig: “No ens hi immiscirem”

La nova portaveu de l’executiva federal del PSOE, Esther Peña, ha garantit, este dilluns, que Ferraz donarà “autonomia total” al PSPV per a pilotar la successió de Ximo Puig i que “no s’immiscirà” en el procés.

En una roda de premsa després de la reunió de la directiva socialista encapçalada pel president del Govern, Pedro Sánchez, Peña ha subratllat que la decisió que adopte el PSPV, la segona federació socialista amb més pes després de l’andalusa, “serà respectada de principi a fi”, hi haja o no acord sobre una llista de consens.

“Per a nosaltres, hi ha una cosa fonamental: respectar els territoris i que els territoris parlen, tant si hi ha acord com si han d’arribar a primàries obertes i democràtiques. Ferraz estarà ajudant al fet que el procés siga obert, que la militància parle en llibertat i aconseguir els millors candidats per a arribar de nou al govern”, ha dit Peña.

El missatge de la portaveu socialista arriba hores abans que es reunisca l’executiva del PSPV després de dos ajornaments per a activar el procés de celebració del congrés extraordinari en el qual es triarà el substitut de Puig, amb Alejandro Soler, Diana Morant i Carlos Fernández Bielsa com a aspirants.

Transparència

Segons Peña, el PSOE és “transparent” en els seus processos interns, i els estatuts dicten “autonomia total”, tant en la convocatòria del congrés com en els temps.

“Els reglaments i els estatuts són per a tots. Ho respectarem de principi a fi (…) Ni en este procés, ni en qualsevol altre que s’òbriga en els pròxims mesos, l’executiva federal s’immiscirà en esta qüestió”, s’ha compromés Peña en la primera reunió de la directiva que encapçala Sánchez després de la remodelació escomesa en els seus components.