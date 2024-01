València tindrà 88 punts de recàrrega nous per a vehicles elèctrics

La regidora de Recursos Humans i Tècnics, Julia Climent, ha informat que, esta setmana, s’inicien les obres d’instal·lació de 88 columnes de recàrrega de vehicles elèctrics a la ciutat “dins d’un pla d’implantació d’una xarxa d’estos punts, que actualment no té València, i que anirem desenvolupant en els pròxims anys”. En este sentit, Climent ha destacat que este pla “respon al compromís del Govern municipal d’afavorir la transició a una mobilitat sostenible i de baixes emissions de CO₂, mitjançant polítiques actives dirigides a fomentar un canvi en els hàbits de la mobilitat personal, alhora que donem resposta a les necessitats d’un nombre cada vegada més gran d’usuaris de vehicles elèctrics”. Este projecte es desenvolupa en el marc de la Capitalitat Verda Europea 2024 i en este participen les regidories de Servicis Centrals Tècnics (instal·lació i gestió dels nous punts de recàrrega municipals), Mobilitat (localització de les ubicacions i reserva de les places d’aparcament per a la recàrrega) i Innovació (desenvolupament de l’aplicació informàtica per a la gestió de la recàrrega).

Així mateix, la regidora ha assenyalat que esta actuació, el pressupost total de la qual és d’1.199.985 euros, amb un termini d’execució de 6 mesos, “situarà 88 carregadors nous en l’entorn dels mercats municipals i de les principals zones comercials de la capital valenciana. Amb estos nous punts, més altres 20 que van començar a instal·lar-se a finals de l’any passat, la ciutat disposarà, en 2024, d’un total de 119 columnes de recàrrega, enfront de les 11 actualment existents”. La instal·lació d’estos nous punts de recàrrega, que compten amb finançament Next Generation, es preveu que estiga finalitzada el pròxim mes de juliol, i la seua entrada en funcionament, el segon semestre d’enguany. Cada columna disposa de dos endolls i donarà servici a dues places d’aparcament reservades per a la recàrrega. Recàrrega a través d’una aplicació informàtica El tipus de columnes que s’instal·laran són de càrrega semiràpida amb dues preses trifàsiques i es disposarà de control dinàmic de potència, per a optimitzar la potència elèctrica subministrada entre els punts de recàrrega que estiguen actius a cada moment, de manera que cada vehicle carregue el màxim possible de potència disponible en cada instant, segons els cotxes que estiguen connectats en eixe moment. Els usuaris podran recarregar els seus vehicles a través d’una aplicació informàtica municipal amb la qual podran accedir a la ubicació dels carregadors per a activar el que trien, recarregar el vehicle i efectuar el pagament, tot això des del telèfon mòbil. La gestió i el manteniment d’esta plataforma, juntament amb el servici d’atenció d’incidències les 24 hores del dia, durant tots els dies de l’any, va ser objecte de contractació per l’Ajuntament mentre s’instal·len els nous carregadors. A més, en els nous punts de recàrrega situats en l’entorn dels mercats municipals s’inclouran preses destinades a la recàrrega de bicicletes elèctriques i vehicles de repartiment elèctrics, per a afavorir i facilitar l’ús d’estos vehicles en el repartiment a domicili pels punts de venda. Addicionalment, i com a experiència pilot, s’instal·larà una columna de càrrega ràpida de 100 kW, amb tres més de càrrega semiràpida, amb una marquesina amb pèrgola amb plaques solars de 20 kW de potència, de suport al subministrament elèctric de la xarxa.