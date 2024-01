Raúl confirma l'eixida de Peter Federico al València CF

És qüestió d'hores. Peter Federico serà jugador del València CF. L'acord es tancarà, tal com va revelar Raúl González, este dilluns. L'exjugador i ara tècnic del Real Madrid Castilla (filial madridista) va confirmar que el futbolista se'n va rumb a Mestalla en la roda de premsa postpartit contra el Linares.

"La situació de Peter estarà resolta demà. S'ha arribat a un acord. Era qüestió de firmes de documents. Vull desitjar-li el millor perquè és un xic que ja a l'estiu sentia que el seu procés ací s'havia acabat", ha dit Raúl.

Fora de la citació este cap de setmana

Peter Federico ja no havia sigut convocat per a la cita a l'Alfredo Di Stéfano. El València CF necessita primer l'OK de l'operació de Koba, però tot està llest perquè prompte se certifique un acord del qual Superdeporte ha estat informant estes últimes dates.

És més, el dominicà ja va sonar per a l'equip de Rubén Baraja el passat estiu i sempre ha sigut una opció damunt de la taula per projecció, estant el futbolista sempre d'acord a vindre i anteposant el València CF per davant d'altres projectes.