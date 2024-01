UGT, pessimista sobre el futur elèctric de Ford Almussafes

El secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez, ha traslladat un missatge més aïna pessimista sobre el futur de l’electrificació de la planta de Ford a Almussafes. El dirigent, el sindicat del qual és el majoritari en la factoria valenciana, ha assegurat hui, després de la reunió de la mesa del diàleg social amb el Consell, la patronal CEV i CCOO, que “no podem donar seguretat” al fet que la inversió en esta es consumisca finalment, perquè resulta que la multinacional nord-americana “té dubtes” sobre este projecte, singularment sobre quan prendre una decisió sobre este tema.

Demorar la inversió pot ser molt perillós per a la planta d’Almussafes, que, d’ací a uns mesos, es quedarà només amb el Kuga fins a la suposada arribada dels models elèctrics. Sáez, a preguntes dels periodistes, ha assegurat que “és difícil fer més del que hem fet” perquè Ford es decantara, com va fer en 2022, per Almussafes, enfront de l’alemanya de Saarlouis, per als seus dos últims models elèctrics que produirà a Europa. Aquell anunci es va fer després d’arribar a un acord amb UGT que va incloure un ERO d’aproximadament mil treballadors. Però, des de llavors, l’empresa està paralitzant a tot el món inversions en el cotxe elèctric davant de les incerteses que genera l’expansió d’esta mena de mobilitat. El dirigent sindical va assegurar que la Generalitat mateixa “ha fet gestions” davant de la multinacional per a tractar que adopte ja una decisió favorable als interessos valencians.

El president del Consell, Carlos Mazón, present en la roda de premsa, es va limitar a dir sobre este tema que, dins del diàleg social, s’establiran meses sectorials per a abordar els problemes que afecten la indústria, entre la qual es troba Ford.

Diàleg social

La reunió de hui ha consistit principalment en la represa formal del diàleg social a la Comunitat Valenciana mig any després del canvi de govern en la Generalitat. El principal acord és que estes reunions se celebraran amb més assiduïtat i passaran a ser d’una anual a quatre, de les quals una versarà específicament sobre els pressupostos de l’Administració autonòmica. Tant Mazón i Sáez com la secretària general de CCOO-PV, Ana García, i el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, van coincidir en la necessitat de “mantindre la imatge” de l’autonomia com a “referència en el diàleg social i amb aportacions a l’àmbit nacional”, en expressió d’este últim, pels beneficis que aporta a l’estabilitat i el desenvolupament econòmic.

Finançament

Al marge d’esta qüestió, Mazón ha obtingut el suport dels agents socials a la seua proposta d’un fons d’anivellament, és a dir, la recepció d’uns ingressos de l’Estat que acoste la Comunitat Valenciana a la resta d’autonomies a l’espera que s’acorde un nou sistema de finançament i s’aconseguisca la quitació del deute.

El president de la Generalitat, sobre la seua anunciada visita a Catalunya per a tractar de captar empreses d’aquella autonomia interessades a canviar de territori, aprofitant la polèmica generada per la llei d’amnistia als independentistes, ha assegurat que encara no hi ha data per a eixe viatge, però que la seua intenció és que les mercantils catalanes “sàpien que s’ha produït un govern del canvi a la Comunitat Valenciana”, cosa que està fent, i “que hi seran benvingudes”.