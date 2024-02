Zaplana i Olivas assistixen al judici pel cas Erial

Els expresidents de la Generalitat amb el PP Eduardo Zaplana i José Luis Olivas han arribat este dijous al matí a la Ciutat de la Justícia de València per a assistir a l’inici del judici pel cas Erial, encara que la malaltia de l’advocat de l’exministre podria comportar una nova suspensió. Tots dos tenen hui una cita amb la justícia en la Secció Quarta de l’Audiència de València, a la Sala Tirant I de la Ciutat de la Justícia de València. Tots dos estan acusats, juntament amb tretze persones més (i quatre empreses com a persones jurídiques), del presumpte cobrament de comissions en les adjudicacions de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i el pla eòlic.

L’expresident Olivas ha sigut el primer a arribar, poc després de les 9 del matí, i no ha fet declaracions als nombrosos mitjans de comunicació que esperaven a l’entrada de la Ciutat de la Justícia; Zaplana ha arribat mitja hora després.

L’exministre, que en ocasions anteriors se li ha vist sempre amb mascareta i hui no en portava, tampoc ha volgut fer declaracions, i únicament s’ha limitat a assenyalar, quan se li ha preguntat per com està el seu advocat —absent hui a causa d’una malaltia cardíaca—, que s’està recuperant.

Després de deixar arrere el núvol de periodistes, càmeres i fotògrafs que l’han seguit en entrar al jutjat, Zaplana ha caminat fins a l’extrem posterior de la Ciutat de la Justícia per a saludar antics col·legues que estan sent jutjats per la presumpta caixa B del PP en les eleccions municipals de 2007 i 2011.

D’esta manera, l’expresident i exministre ha saludat, de manera breu però afectuosa, tant l’exsecretària del PP local, Mari Carmen García Fuster, com el seu advocat (i excunyat de Rita Barberá), José María Corbín.

La Fiscalia Anticorrupció reclama una condemna de 19 anys de presó per a Zaplana com a màxim responsable d’una presumpta trama de comissions il·lícites i blanqueig de capitals que es va iniciar amb la privatització de les estacions d’ITV valencianes.