Exhibició del València Basket a Berlín

Com un corró. Així va passar el València Basket pel Mercedes-Benz Arena de Berlín per a imposar-se ahir a l'ALBA per un clar 66-81 en un partit liderat des del primer minut i en el qual Semi Ojeleye (18 punts i 7 rebots) i Chris Jones (14 punts i 8 assistències) van tornar a prendre les regnes d'un equip que es va sobreposar a les absències dels seus pivots i que fins i tot va dominar clarament la batalla davall de les cistelles.

Amb Josep Puerto descartat i Stefan Jovic disponible malgrat que va ser dubte fins al final, Álex Mumbrú va apostar d'inici per un quintet atípic en el qual Ojeleye i Pradilla formaven la dupla d'interiors, amb l'ajuda de Justin Anderson i amb Jones i Robertson com a jugadors exteriors. L'escorta canadenc va ser precisament qui va obrir el marcador, en uns primers minuts de clar domini taronja, en el qual els visitants van aconseguir un parcial de 3-14 fruit d'una gran defensa i de l'encert d'Ojeleye, Jones i Pradilla. Només l'extaronja Matt Thomas havia anotat pels locals i ho va fer lluint la seua millor virtut, sumant des del 6,75. I va ser un altre conegut del València BC, Martin Hermannson, qui va trencar la sequera anotadora local per a sumar un 2+1 i posar el 6-14. Mumbrú començava a fer canvis per a refrescar l'equip, primer amb l'entrada de Reuvers i López-Arostegui i poc després amb Stefan Jovic, Jared Harper i Damien Inglis, qui responia en la pintura a l'encert de Spagnolo. Això sí, pese al clar domini taronja en el primer quart, els d'Israel González van aconseguir reduir diferències amb una última esmaixada de Khalifa que li va donar un 2+1 (15-20). En la tornada a la pista, va arribar un intercanvi de triples entre López-Arostegui i Justin Bean després d'una cistella inicial de Procida. Pangos, poc després, es va sumar a l'encert des del 6,75, en una clara millora del València Basket respecte a l'últim partit de Belgrad, en el qual van acabar amb un pobre 13 % d'encert, amb un 3 de 22. Precisament el canadenc va obrir un parcial de 0-8, amb Anderson anotant i Ojeleye, el millor taronja, sumant des del tir lliure per a posar el 22-33. Un avantatge còmode, però que es va esfumar en uns instants amb el despertar de Matt Thomas, que després d'anotar dos triples i sumar 8 punts més va posar un inquietant 30-33. Un seriós avís al qual no van tardar de respondre els taronja, amb un nou parcial de 0-9 amb triples de Jones i Ojeleye, els líders de l'equip en absència del lesionat Brandon Davies. Només Claver seguia sense jugar en un València Basket que se n'anava al descans 30-42, amb clara superioritat en el rebot malgrat no comptar amb els seus dos cincs, amb una gran defensa i amb un joc molt més coral que el de l'Alba, en el qual Hermannson sumava 12 minuts. Festival de triples Si l'avantatge ja era clar, la bretxa no va tardar a fer-se més gran en la tornada a la pista. Van trencar definitivament el partit amb quatre triples seguits d'Ojeleye (2), Robertson i Jones, que van posar el 37-57 en l'equador del tercer quart. Inglis se sumaria poc després al festival de triples, mentres els locals continuaven patint per a anotar i defensar el tir exterior dels de Mumbrú, que van arribar als deu últims minuts amb un contundent 45-65. L'ALBA Berlín no va tardar a abaixar els braços i més quan els taronja van augmentar l'avantatge fins al 47-73 després de noves accions de Jones, López-Arostegui, Reuvers i un Jared Harper que sumava també de tres. Amb el partit trencat definitivament, es va succeir un intercanvi de cistelles, amb Harper com a protagonista taronja fins al 66-81 final. I diumenge, contra el Barça.