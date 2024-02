Anticorrupció augmenta la pena per a Alfonso Grau i demana investigar el seu exassessor per testimoniatge fals

La Fiscalia Anticorrupció ha augmentat lleument la pena que demana per a l’exvicealcalde de València, Alfonso Grau, en el juí per la caixa B del PP de València, investigada en el cas Taula. El Ministeri Públic ha afegit la falsedat documental als delictes de malversació i suborn que atribuïa a Grau, l’exregidor no adscrit de València i exgerent de diverses fundacions, Juan Eduardo Santón, i l’exdirector de la Fundació València Turisme Convention Bureau. Les penes sol·licitades per als tres acusats augmenten, per tant, dos mesos. Grau s’enfronta així a nou anys i dos mesos de presó. I Santón i Salinas, a cinc anys i dos mesos. El Ministeri Públic manté la petició d’un any de presó per a l’exsecretària del Grup Municipal del PP de València, Mari Carmen García-Fuster, per un presumpte delicte de suborn.

El Ministeri Públic també ha sol·licitat que es deduïsca testimoniatge contra l’exassessor d’Alfonso Grau, Jesús Gordillo, que, en la seua declaració com a testimoni, es va desdir de tot el que havia declarat des de 2016 i responsabilitzava l’empresari mort, Vicente Sáez Tormo, dels pagaments irregulars durant la campanya electoral de 2007. Anticorrupció demana investigar Gordillo per testimoniatge fals, una decisió que s’adoptarà en sentència.

Per tant, es jutja estos quatre estrets col·laboradors de l’alcaldessa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá, pels presumptes delictes de malversació, suborn i falsedat documental, presumptament comesos durant les eleccions de 2007 i 2011. Se’ls investiga per malversació, per l’ús de tres fundacions municipals per a presumptament desviar 1,7 milions d’euros de pressupost públic per a finançar les despeses electorals en les campanyes de 2007 i 2011. Unes eleccions que també es van finançar a través d’aportacions dineràries de contractistes de l’Ajuntament de València a les consultores de comunicació Laterne Product Council (campanya de 2007) i Trasgos Comunicación (2011), contra les quals no s’actua judicialment perquè els fets han prescrit. I, en el cas de Laterne, l’empresa ha desaparegut.

En esta peça A del cas Taula també s’investigava el presumpte barrufeig (blanqueig de capitals en xicotetes quantitats) contra cinquanta exregidors i exassessors del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de València en les eleccions de 2015. Esta part de la investigació va ser arxivada per la Secció Quarta de l’Audiència de València en una interlocutòria notificada el 14 de desembre de 2021. Els magistrats de la Secció Quarta van considerar que no hi havia relació entre els presumptes diners negres o en B que manejava Alfonso Grau en les campanyes electorals de 2007 i de 2011 i el que presumptament se li va retornar als exregidors i exassessors en la campanya de 2015 (en dos bitllets de 500 euros). La decisió de la Secció Quarta de l’Audiència de València, contra la qual ha recorregut la Fiscalia Anticorrupció, va ser confirmada pel Tribunal Suprem.

El juí en la Secció Segona de l’Audiència de València per la presumpta caixa B del PP de València es reprendrà dilluns que ve amb els informes de les acusacions, la Fiscalia Anticorrupció i Compromís, a més de les quatre defenses, per la qual cosa dimarts que ve podria quedar ja vist per a sentència.