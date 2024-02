El gran repte de la Fonteta contra l’Olympiacos

L’Eurolliga torna a la Fonteta i ho fa amb un partit que pot ser decisiu en la classificació, ja que el València Basket s’enfronta a un Olympiacos que el supera per una victòria i al qual té també l’oportunitat de guanyar-li el basket-average després del triomf en el partit de la primera volta.

Això sí, els de Mumbrú no només hauran de tornar a sobreposar-se a les absències per lesió de Brandon Davies i de Boubacar Touré, sinó que han de lluitar també contra el pes de la història, ja que el València Basket no ha aconseguit guanyar mai l’Olympiacos a la Fonteta després de set precedents en la màxima competició europea.

En esta ocasió, però, els taronja compten amb l’avantatge anímic d’haver-los guanyat ja a Grècia i amb el bon moment d’un equip que s’ha imposat en tres dels quatre últims partits a Europa, al marge de les baixes que també arrossega l’Olympiacos, ja que l’equip hel·lé tampoc podrà comptar amb Nikola Milutinov, el seu cinc titular, i és dubte la seua altra “torre”, Moustapha Fall, que ultima la seua recuperació d’una lesió.

El València BC s’enfronta a un rival que manté bona part del bloc de l’equip subcampió de la passada campanya i Mumbrú va voler destacar ahir el potencial de la seua plantilla. “És un partit que, per antecedents, sembla complicat; sempre hem perdut contra l’Olympiacos a casa, és difícil, juguen bé al bàsquet, han tingut els seus interiors lesionats, però sembla que torna Fall per al nostre partit, han fitxat Moses Wright, juguen bé, molt des de la passada en atac, són durs en defensa, tenen jugadors amb molta intimidació, cal trobar les nostres virtuts i ser capaços de tapar el seu joc interior”.

L’equip grec, això sí, arriba després d’haver enllaçat també dos victòries seguides en el torneig, una contra l’ALBA i l’altra en la pista del Bayern Munic. “Anem un poc dia a dia, l’Eurolliga està tan igualada que qualsevol partit que guanyes et posa més amunt, coneixem el calendari, tenim més partits fora que a casa i cal fer-se forts a la Fonteta, fora cada vegada serà més complicat guanyar i cal intentar fer valdre el factor pista en l’Eurolliga”, destaca Mumbrú.

Una victòria asseguraria al València BC mantindre’s en posició de play-off i, fins i tot, podria permetre-li, en funció d’altres resultats, avançar l’Olympiacos, encara que es quedaren amb el mateix balanç, atés que tindria guanyat el basket average particular.

Victoria al Pireu

La mala dinàmica a la Fonteta no s’aplica també als partits al Pireu, on València Basket ha guanyat en les seues tres últimes visites, incloent-hi el partit de la primera volta, en el qual es va imposar amb un dels seus millors exercicis defensius de la temporada, per 56-63. El partit es va jugar el passat 15 de desembre al pavelló de la Pau i l’Amistat, amb Jovic i Jones, amb 12 punts cada un, com els taronja més destacats.

D’altra banda, Justin Anderson, acabat de renovar, espera que l’afició siga clau contra l’Olympiacos. “Tenim un avantatge que ells no tenen, que són els nostres aficionats. De segur que vindran a donar-nos suport i fer-se notar. A ser sorollosos. Després de les dos victòries consecutives que hem aconseguit, crec que els nostres aficionats volen veure del que som capaços”.