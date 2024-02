La Comunitat Valenciana triomfa en l’Imserso entre peticions dels hotelers perquè es renove este programa

L’Imserso 2023-24 ha sigut, de nou, sinònim d’èxit per a les destinacions de la Comunitat Valenciana. Hui dia, si s’entra en la plataforma de reserves, tota aquella oferta que es va posar a la disposició dels usuaris del programa està completa. No és una cosa nova, sinó una situació que es dona pràcticament des del primer dia que estos viatges es posen a la venda. Perquè, com destaca a este diari la secretària general de la patronal hotelera Hosbec, Mayte García, “som una destinació preferencial i l’usuari té molt clar la destinació que vol”. No obstant això, eixe èxit penja d’un fil. I eixe fil no és un altre que l’actualització dels preus que oferix l’Imserso als establiments que participen en el programa.

No en va, un informe de la Universitat d’Alacant situava, l’estiu passat, el cost d’oferir una plaça ascendia —després de pujades recents com la de l’energia o el personal— per damunt dels 33 euros, IVA inclòs, mentres que el finançament aportat pel Ministeri de Drets Socials —responsable del programa— ascendia a 24 euros. Una bretxa considerable que ni les ajudes extra per al sector impulsades des de la Conselleria de Turisme que dirigix Nuria Montes, que ascendixen a 5,63 euros per dia i habitació, aconseguixen pal·liar.

Una amenaça