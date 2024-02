VW comença a contractar experts en bateries per a la gigafactoria de Sagunt

PowerCo, filial de bateries del grup Volkswagen, ha començat el procés de selecció dels primers enginyers de cel·les per a la gigafactoria de Sagunt. La companyia ja compta amb noranta treballadors a València, però, fins ara, s’havia centrat en la contractació de directius de recursos humans, personal administratiu o responsables de logística i finances. Ara, ha començat amb perfils directament vinculats a la producció de bateries. En concret, està buscant enginyers experts en processos d’elèctrodes per a l’àrea d’operacions i formadors en l’àrea tècnica de cel·les (que són les piles que componen la bateria).

Obres en els terrenys de la gigafactoria / Daniel Tortajada

La multinacional busca químics amb fins a cinc anys de treball en la producció de cel·les de bateries per al cotxe elèctric amb experiència provada com a formadors i experts en bateries de liti i bateries en estat sòlid. A més, PowerCo necessita ja el responsable de la coordinació interna de la secció d’elèctrodes. Per a este lloc es requerix una experiència mínima de més d’un any i mig en la producció de cel·les d’ió de liti (amb dos anys de treball en la producció industrial d’elèctrodes o tres anys en la línia de prototips).

Treballs en els terrenys de PowerCo per a la gigafactoria / Daniel Tortajada

3.000 ocupacions directes

La posada en marxa de la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt suposarà una revolució en el mercat laboral. Durant la construcció, es generaran 8.900 llocs de treball directes temporals i 10.200 d’indirectes. A partir de 2026, quan la factoria estiga en funcionament, se’n requeriran més de 3.000 directes, el 92 % dels quals serà personal de producció i el 8 % de direcció i administració. L’ocupació indirecta superarà els 31.000.

Al costat de la gigafactoria es construirà el Campus Battery, un centre que impartirà Formació Professional (FP) dual amb pràctiques a la planta de Volkswagen i estudis universitaris com ara màsters i preparacions de curta duració de la Universitat de València (que té graus de química) i la Universitat Politècnica de València. El Campus Battery acollirà 400 alumnes a l’any i estarà situat en una parcel·la de més de 15.000 metres quadrats a Parc Sagunt II.