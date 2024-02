La situació d’emergència obliga a localitzar i revisar els pous de sequera

Els embassaments de la conca del Xúquer han tornat a guanyar aigua emmagatzemada en l’última setmana, poc més de set hectòmetres cúbics, però les alertes seguixen activades. Especialment en el nord de Castelló, on el sistema Palància continua en situació d’emergència. De fet, la Unió Llauradora ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura que localitze i revise tots els pous de sequera que hi ha de llarg a llarg del territori valencià. Un recurs, este últim, com el de la reutilització, ja previst per la confederació hidrogràfica, com va avançar Levante-EMV fa un parell de setmanes.

L’organització agrària reclama a la Generalitat, a més del condicionament d’esta alternativa hídrica, la seua legalització. “Els pous de sequera existents seran essencials per a garantir el subministrament d’aigua en les explotacions agràries”, assenyalen, per a insistir en el fet que esta acció “proporcionaria una base legal per al seu ús”. “Evitaria possibles complicacions futures”, remarquen des de la Unió. “Cal veure quants n’hi ha i en quin estat es troben”, apuntaven ahir.

“Els pous de sequera existents seran essencials per a garantir el subministrament d’aigua”

Impacte molt negatiu

La pluja d’este passat dilluns a penes té transcendència, perquè caldrien episodis més continuats i persistents. “Patim una escassetat inusual de precipitacions i temperatures anormalment elevades que amenacen l’estabilitat del sector agrari, amb la possibilitat de generar un impacte molt negatiu en la rendibilitat de les explotacions agropecuàries i causar pèrdues econòmiques considerables”, insistixen des de la Unió. “Els minvaments productius se succeïxen ja campanya rere campanya i en algunes zones s’està subministrant aigua de tancs per al bestiar”, subratllen.

Escenaris d’escassetat

L’avançament a març de les comissions de desembassament, que estaven programades per a abril, forma part de les actuacions iniciades per l’organisme gestor de la major part de les conques de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d’anticipar-se a possibles escenaris d’escassetat d’aigua.

Els regants de la zona del Palància, amb tècnics de la CHX i de l’Institut Miner / Levante-EMV

En estos moments, dels nou sistemes de la CHX, estan en situació d’emergència per la sequera el de Sénia-Maestrat i el de Palància-les Valls. El de la Marina Alta està en alerta, i en situació de prealerta n’hi ha quatre més: Marina Baixa, Millars, Serpis i Vinalopó. De moment, se salven els sistemes Xúquer i Túria.

Visita al Palància

Miguel Polo, president de la CHX, tècnics de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, de l’Ajuntament de Jérica i de les comunitats de regants del Jérica i del canal Teresa-Viver, van estar ahir visitant la zona per a seguir la preocupant evolució del riu Palància.

El Palància al seu pas per Jérica / Levante-EMV

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre, responia ràpidament a la petició de la Unió assenyalant que a Brussel·les havien insistit tant al comissari Janusz Wojciechowski com a la Comissió Europea en la necessitat d’activar mesures davant dels escenaris d’escassetat. “Estem en un període de sequera intensa i som una zona molt àrida dins de la Unió Europea”, remarcava. Quant als pous, assenyalava: “Estan per a quan no hi ha suficient aigua per altres llocs”, afegia. En qualsevol cas, insistia que “amb una interconnexió de conques adequada, podríem haver previngut això d’una altra manera”.