“El 2M serà un crit d’atenció als polítics”

Qui diu que les protestes contra Peter Lim no servixen de res? La manifestació que prepara el valencianisme per a dissabte que ve, 2 de març, és l’exemple de tot el contrari. La marxa eixirà a les cinc de la vesprada, des del número 2 del carrer de les Barques, amb una victòria per endavant: la moció d’Urbanisme que exigix al màxim accionista sotmetre’s a una auditoria externa sobre el cost real del Nou Mestalla i presentar garanties que acabarà l’obra. Com van indicar a Levante-EMV fonts de Libertad VCF, esta decisió és un “avanç”, però queda molt de camí per recórrer fins a complir el verdader objectiu de l’afició del València CF, incitar els representants de la ciutadania a fer més passos, a asseure’s amb Meriton per a articular la seua eixida de l’accionariat del club.

Ahir, dimecres, les rodes de la protesta van començar a rodar. Una furgoneta-anunci, amb cartells a banda i banda de 8 x 4 metres, recorre fins al mateix dissabte els principals districtes de la ciutat. “Amb ella volem visibilitzar per tota la ciutat de València l’important acte del 2 de març, publicitar-lo perquè ningú tinga l’excusa de no haver-se’n assabentat”, explica José Pérez, president de Libertad VCF.

“El 2M cal fer un pas més, cal reblar el clau. Per això, demanem més gent que mai”, diu Pérez, que aclarix que la marxa de dissabte, a part de “denunciar el mal que Meriton li provoca al València”, té com a punt fonamental continuar sent un “crit d’atenció a l’Administració”. “Demanem als polítics, sense anar més lluny, que siguen fidels a les seues paraules abans de les eleccions municipals de maig de 2023”.